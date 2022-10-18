Stajyere asgari ücret! Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ulusal staj başvuruları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘e-İnsan Programı’nda konuştu. Konuşmasında “Gençlerimize bir de müjde vermek istiyorum” diyen Erdoğan, “Ulusal Staj Programı’nın 2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz. Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30’una tekabül eden rakamı, 2023’den itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz” dedi. Önümüzdeki yıl Ulusal Staj Programı’ndaki stajyer öğrenci sayısının 150 bine çıkartılacağını belirten Erdoğan, staj sürelerinin de 3 aya kadar uzatılabileceğini duyurdu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından önemli satırbaşları:

Demokrasi ve kalkınma devrimlerinin gerisinde hep önce insan anlayışı vardır. İktisadi kalkınmanın bir ayağı fiziki altyapı ve hizmet unsurları ise diğer ayağı da yetişmiş insan kaynağıdır. Bu ikisi bir araya gelmeden kalkınma gerçekleşmez. Dolayısıyla, Türkiye’nin kalkınmasını, sadece yollarda, köprülerde, barajlarda, tünellerde, binalarda aramak eksik bir yaklaşımdır. Asıl büyük kalkınma atılımını; eğitimiyle-öğretimiyle, sağlığıyla, sporuyla, sosyal destekleriyle ve diğer tüm unsurlarıyla insan kaynağımızı geliştirmede gösterdik.

Vesayet dediğimiz anlayış, insanlarımızın çoğunluğunu sadece karar alma ve yönetim mekanizmalarından değil, aynı zamanda temel hak ve özgürlüklerden de mahrum bırakmanın adıdır. Milletimizin kahir ekseriyeti uzunca bir süre; eğitim-öğretim hizmetine ulaşamayarak fırsat eşitliği, sağlık hizmetine ulaşamayarak yaşama hakkı, temel altyapı hizmetine ulaşamayarak kaliteli hayat sürme, sosyal desteklere ulaşamayarak sosyal devlet güvencesine kavuşma velhasıl insan olmanın gerektirdiği pek çok imkândan faydalanamamıştır.Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız ve asırlık kayıplarımızı telafi ettiğine inandığımız her bir eser ve hizmet işte bu eksiklikleri giderme amacı taşıyordu. Hamdolsun bugün 81 vilayetimizdeki 85 milyon vatandaşımızın her biri eğitim öğretimden sağlığa, ulaşımdan spora tüm alanlarda belirli bir standardın üzerinde hayat kalitesine sahiptir.

BARTIN’DA YARALILARA ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Sağlık hizmetlerini ilk nefesten son nefese kadar hayatın her alanını kapsayacak şekilde gelişmiş ülkelerin bile çok üzerinde standartlarda veriyoruz. Şu anda bu noktada hocalarımız çok çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriyorlar. İşte en son malum Bartın’daki Amasra olayında 41 şehidimiz var. Ancak bu 41 şehidimizin dışında bütün oradaki yaralılarımıza anında müdahale ile onları sağlıklarına kavuşturmak, 6 tane de ağır olan ki bir tanesinin şuuru açıktı; hastanede ziyaret ettim. Diğer 5 tanesinin durumu biraz sıkıntılı. Ve belediye başkanlığım döneminde İstanbul’da yanık için bir hastane veya hastanede böyle bir bölüm yoktu. Bir tane vardı. Orayı gezdim. Gezdiğimde maalesef paslı küvetler vardı; ama biz şimdi bunları aştık. Şu anda bizim şehir hastanelerimizde böyle bir sıkıntı yok ve İstanbul’daki Çam Sakura Hastanemizde tedavi gören bu yanık durumları ağır olan bu hastalarımız şu anda Türkiye’de adeta bir numara konumunda olan profesörlerimiz tarafından tedavileri yapılıyor. Estetikte şu anda yine aramızda olan hocalarımız Türkiye’de çok çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Nereden nereye geldiğimizi söyleme bakımından bunlar çok önemli.

TÜRKİYE DE ARTIK GELİŞMİŞ ÜLKELERİÇERİSİNDE

Terörle mücadeleden sınır emniyetine ve asayişe kadar tüm alanlarda huzuru tesis ederek insanların gece gündüz güven içinde hayatlarını sürdürebilmelerini sağladık. Hatırlayın; Güneydoğu’da belli saatten sonra dışarı çıkmak mümkün değildi ama şimdi gece saat 12’ye 00:01’e kadar vatandaşlarımız dışarıda bütün kafelerde, restoranlarda geziyorlar. Böyle bir durumları var. Buralara geldik. Bu durumları gördük. Bunlar durup dururken olmadı. Büyük bir azmin, kararlılığın neticesinde bunu gerçekleştirdik. Ülkenin 4 bir yanında eğer bu huzur varsa, konfor varsa, güvenli ulaşımı temin eden uçak seferleri başladıysa ki göreve geldiğimiz Türkiye’de 26 havalimanımız vardı. Şimdi 58 havalimanına ulaştık. Türkiye’nin 4 bir yanında havalimanına indikten sonra yarım saat bilemediniz 45 dakikada evinize ulaşabiliyorsunuz. Göreve gelirken Batı’da ne varsa Doğu’da da o olacak demiştim ve bunu başardık. Artık geri kalmış ülkeler silsilesi içerisinde değil, az gelişmiş de değil; Türkiye de artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı.

ÜLKEMİZDE KAMU; İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DE LOKOMOTİFTİR

Türkiye dijitalleşme sürecinde 900’den fazla kurum, 6 bin 800’den fazla hizmetiyle, 61 milyon kullanıcı sayısına ulaşan e-Devlet kapısı uygulamasıyla dünyada ilk sıralara yerleşti. Her alanda cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5’e, 10’a katlayan benzer atılımları saymak mümkündür. Gelişen, büyüyen, modernleşen Türkiye’de diğer alanlar gibi özel sektörü ve kamu kesimiyle çalışma hayatı da büyük değişime uğramıştır. Kamu personel rejiminin hükümetlerimiz döneminde değiştirmekte en çok zorlandığımız, halen de istediğimiz seviyeye getiremediğimiz alan olduğunu itiraf etmek isterim. Ülkemizde kamu; diğer hususlarda olduğu gibi insan kaynakları yönetiminde de lokomotiftir, moderndir, belirleyici role sahiptir. Bu anlayışla yeni yönetim sistemimizi tasarlarken ‘doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bir İnsan Kaynakları Ofisi kuralım’ dedik ve kurduk. Amacımız bu yapının öncülüğünde hem kamunun hem de genel olarak ülkenin insan kaynağı projeksiyonunu ve yönlendirmesini yapmaktır. Birleşmiş Milletler kalkınma hedefleri ile de uyumlu bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalarımızda fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verilebilirlik, yenilikçilik ve liyakat gibi değerleri esas alan bir insan kaynağı kültürü oluşturmanın peşindeyiz. Şu anda bunu kovalıyoruz. İnsan Kaynakları Ofisimiz tarafından bu amaçla geliştirilerek, uygulamaya konulan sistemlerin tamamı da yerli ve milli olarak hazırlanmıştır.

ÜNİVERSİTELERİMİZİ SEÇKİNCİ BAKIŞ AÇISIYLA BELLİ ZÜMRELERİN ERİŞTİĞİ BİR ALAN OLMAKTAN ÇIKARDIK

Ülkemizdeki üniversite sayısını 81 ilimizin tammına yayarak arttırırken bize gelen eleştiriler vardı. Iğdır’dan oradaki bir gencimiz üniversiteye gidecekse ta İstanbul’a veya Ankara’ya neden gelsin. Biz dedik hocalarımızı Iğdır’a gönderelim. Hocalarımız bu üniversitelere gelip orada ders veriyor. Biz ilmi tahsil etmek için artık hocalarımızı seferber ettik. Şu anda 208 tane üniversitemiz var. Bazı üniversitelerimizde boş kalan kontenjanlar da yapılan düzenlemeyle önemli ölçüde çözüldü. Bu sene öyle bir sorun kalmadı. Üniversitelerimizi seçkinci bakış açısıyla belli zümrelerin eriştiği bir alan olmaktan çıkardık. Orta öğretimden mezun olan her öğrencimize yetecek üniversite kontenjanına sahibiz.

TÜRKİYE ARTIK CAZİBE MERKEZİ

Tüm üniversitelerde faaliyete geçen kariyer merkezleri, gençlerimiz ile reel sektör arasında köprü görevi görüyor. Ulusal staj programı ile öğrencilerimizin yaşadığı sorunu çözüme kavuşturduk. Yetenek havuzu, kurumların giderek daha çok rağbet gösterdiği önemli bir programımızdır. Bu sistemde herkesin referansı kendi kabiliyetidir. Programın OECD tarafından örnek olarak gösterilmesi doğru istikamette gidildiğinin göstergesidir. Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken cazibe merkezi olmuştur. Birilerinin yalan, yanlış üzerine kurulu karalama kampanyalarına lütfen hiç kimse aldırmasın. İstisnai uygulamayı genelleştirmeye kalkanlar aslında kendi kifayetsizliklerini örtmeye kalkıyorlar.

Kamunun personel alımları konusunda e-devlete entegre kariyer kapısı platformunu geçtiğimiz yıl hizmete sunmuştuk. 100’ü aşkın kamu kurumu entegre olmuş, 3 milyon başvuru yapılmıştır. Bu platformdan kamu çalışanlarının yarısının hizmet alabilmesini sağladık. Bu hizmeti bir üst seviyeye yükseltmenin hazırlıklarını yapıyoruz.

STAJYER ÖĞRENCİ SAYISI 150 BİNE ÇIKACAK

Önümüzdeki yıl ulusal staj programımızdakji stajyer öğrenci sayısını 150 bine çıkartıyoruz. Staj süresinin de 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruz. Özel sektör de 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırarak destek vermelidir.

GENÇLERİMİZE BİR MÜJDE VERMEK İSTİYORUM

Gençlerimize bir de müjde vermek istiyorum. Ulusal Staj Programı’nın 2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz. Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30’una tekabül eden rakamı, 2023’den itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. Staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmalarını temin etme amacıyla yetenek yönetim modelini de yaygınlaştırıyoruz.

Ülkemizin en önemli yetenek havuzunu oluşturarak insan kaynağımızı dünya çapında rekabet edebilecek seviyeye çıkartmak istiyoruz.