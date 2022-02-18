TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NU KARIŞTIRACAK AŞK DEDİKODUSU

Türkiye Futbol Fedarasyonu yöneticilerinden birinin gönlünü İzmirli bir emlak danışmanı olan esmer bir güzele kaptırdığı dedikodusu spor ve magazin gündemine bomba gibi düştü.

Malum Türk Futbolunda şimdilerde en önemli konu Süperlig’in yeni yayıncı Kuruluşunun kim olacağı tartışmaları sürerken, ve aynı zamanda Hatalı hakem kararları yüzünden Süper Lig takımlarının eliştiri oklarına maruz kalan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şimdilerde bu ilginç aşk Dedikodusu ile çalkalanıyor.

Malum kelli felli isimlerden oluşan Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) üst düzey bir yöneticinin geçtiğimiz aylarda gönlünü İzmirli bir emlak danışmanına kaptırdığı spor ve magazin dünyasında dilden dile konuşulmaya başladı.

İddialara göre aylar önce milyonluk bir arsa için İzmirli emlak danışmanıesmer güzelle tanışan (TFF) yöneticisi yatırım yapmak için başka elindeki daha büyük daha değerli arsalarla ilgileneceğini söyleyerek emlak danışmanı güzelimizin ağzına bal çalarak görüşmeye başlamış.

Karşısında üst düzey bir yöneticiyi gören emlak güzelimiz arsa satarsam yüksek komisyon alırım hayali ile bu yönetici ile ilk başlarda mesajlaşmaya başlamış, işleri nedeni ile çok sık bir araya gelemeyen çift aylar süren mesajlaşmalardan sonra geçtiğimiz aylarda İzmir’de bir araya gelmiş.

Gelen iddialara göre İzmirli esmer emlak güzeline abayı fena yakan Federasyon Yöneticisi ilk görüşmeden sonra esmer güzelinin oğlunun yüklü okul masraflarını ödeyerek katkıda bulunmuş.

Sadece bir kere gördüğü yöneticiye daha sonra bir çok kez arsa satmak için ulaşmaya çalışan esmer güzelimiz hiç bir şekilde bir daha o yöneticiye ulaşamamış.

Şimdilerde İzmirli emlak güzeline abayı yakan ve ilk görüşmeden sonra telefonlarını açmayan TFF Yöneticisinin Kim olduğu merak konusu oldu.