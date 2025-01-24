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YÜKSEL GÜRAN VE SALİM GÜRAN ARASINDAKİ BAĞ NE? İŞTE CEVABI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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YÜKSEL GÜRAN VE SALİM GÜRAN ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? GEREKÇELİ KARARDA YANITLANDI

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı. Mahkemenin 950 sayfalık kararında, Narin’in nerede öldürüldüğü kesinleşirken, Yüksel Güran’ın amca Salim Güran ile ilişki yaşadığı iddialarının anormal olduğu belirtildi.

Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? İşte merak edilen sorunun cevabı - Sayfa 4

KARARİN DETAYLARI

  1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen gerekçeli kararda, Narin Güran’ın cinayetinin ailesinin bilgisi ve görgüsü kapsamında işlendiği ifade edildi. Mahkeme, cinayet organizasyonunun bir şekilde gizlendiğine dikkat çekti.

CİNAYETİN YERİ NETLEŞTİ AMA KATİL BELİRSİZ

Gerekçeli kararda, Narin’in Kur’an kursundan çıktıktan sonra ev bölgesinde öldürüldüğü tespit edildi. Ancak cinayetin kimin gidişatının sorusu yanıtsız kaldı. Aile olaylarından bir gün önce toplantı yapmaları, cinayetin neden ve kim tarafından işlendiğinin bilindiği ancak organize şekilde gizlendiği yorumlara neden oldu.

SALİM VE YÜKSEL GÜRAN İDDİALARI REDDEDİLDİ

Mahkeme, Yüksel Güran’ın amcası Salim Güran ile ilişki yaşadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bu iddiaların dayanağı olduğuna karar verildi.

ORGANİZE HAREKET VURGUSU

Kararda, cinayetin ardından aile bireylerinin organize ettiği bir şekilde hareket ettiği ve suçun gizlenmesi için çaba gösterildiği belirtildi. Sanıkların cezaları bu gerekçelerle onandı.

YÜKSEL GÜRAN VE SALİM GÜRAN ARASINDAKİ BAĞ NE? İŞTE CEVABI
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