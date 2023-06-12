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Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Haziran 2023 - 15:50
Bir süredir rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören, 2 gün önce de hastaneye kaldırılan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 86 yaşında yaşamını yitirdi. Berlusconi, 2003 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın nikah şahitliğini de yapmıştı.

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