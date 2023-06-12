Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti

İtalya’da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Silvio Berlusconi, 2 gün önce bir kez daha hastaneye kaldırılmıştı.
5 Nisan – 19 Mayıs arasında da 45 gün boyunca akciğer enfeksiyonu tedavisi gören ve aynı zamanda kronik lösemi teşhisi bulunan Berlusconi’nin, 86 yaşında hayata veda ettiği duyuruldu.
KORONAVİRÜS DE GEÇİRMİŞTİ
Berlusconi, Eylül 2020’de Kovid-19’a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti. Berlusconi, hastane çıkışında “Bu sefer de atlatmayı başardım.” demişti.
ERDOĞAN’IN OĞLUNUN NİKAH ŞAHİDİYDİ
Berlusconi, 2003 yılında Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın İstanbul’da kıyılan nikahında şahitlik yapmıştı.
Berlusconi Erdoğan’ın 2018’deki göreve başlama törenine de katılmıştı.