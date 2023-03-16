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Bolu’da 4.8 büyüklüğünde deprem! İstanbul’da da hissedildi

Bolu’da 4.8 büyüklüğünde deprem! İstanbul’da da hissedildi
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16 Mart 2023 - 15:56
Bolu’da meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu’da saat 13.55’te 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, yerin yaklaşık 8,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.AFAD BAŞKANI SEZER’DEN AÇIKLAMA
AFAD Başkanı Yunus Sezer yaptığı açıklamada “Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım” ifadelerini kullandı.DEPREM UZMANI ERSOY’DAN İLK YORUM! ‘BU BÖLGEDE…’
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Bolu’da gerçekleşen depremle ilgili sıcağı sıcağına şu ifadeleri kullandı: ‘Gelecekte bu bölgede yeni depremler beklenebilir. 4.8 şiddetindeki deprem Düzce’nin doğu ucunda olduğu için bunu izlememiz gerekiyor. Bolu tarafına da bir gerilim taşınmıştı. İzlenmesi gereken bir deprem olarak değerlendiriyoruz.’

OKAN TÜYSÜZ: PANİK YARATACAK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz ise şunları ifade etti:“4,8 büyüklüğünde Bolu’nun Kuzeybatısında meydana gelen bir deprem bu bölgelerdeki bu tip depremler olağandır. Depremin olduğu yerde büyük bir deprem yaratacak fayların olmadığını görüyoruz. O nedenle büyük bir panik yaratacak durum söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. İlk verilen değerler biraz yanıltıcı olabiliyor ama büyük deprem oluşturma olasılığı yok.4.8 büyüklüğündeki bir deprem başka bir bölgeyi tetiklemez ancak arkasından 3.8 büyüklüğünde bir deprem gelebilir. Marmara ile depremin hiçbir alakası yok.”

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