Bolu’da 4.8 büyüklüğünde deprem! İstanbul’da da hissedildi

OKAN TÜYSÜZ: PANİK YARATACAK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz ise şunları ifade etti:“4,8 büyüklüğünde Bolu’nun Kuzeybatısında meydana gelen bir deprem bu bölgelerdeki bu tip depremler olağandır. Depremin olduğu yerde büyük bir deprem yaratacak fayların olmadığını görüyoruz. O nedenle büyük bir panik yaratacak durum söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. İlk verilen değerler biraz yanıltıcı olabiliyor ama büyük deprem oluşturma olasılığı yok.4.8 büyüklüğündeki bir deprem başka bir bölgeyi tetiklemez ancak arkasından 3.8 büyüklüğünde bir deprem gelebilir. Marmara ile depremin hiçbir alakası yok.”