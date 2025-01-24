BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NEDEN GECİKİYOR? PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ AÇIKLADI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden emekli Prof. Dr. Osman Bektaş, olası İstanbul depremiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda yer aldı. Marmara bölgesinde 25 yıldır M 5,9’dan büyük bir deprem yaşanmadığını, fayların henüz izin verilmeyen dönemde çıkamadığının izin verdiğini belirtti.

“NEDEN GECİKTİ?”

Bektaş, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, 1999 İzmit depreminden sonra 30 yıl içinde İstanbul’da M 7’den büyük bir depremin yaşanabileceğin dile getirildiğini, ancak 25 yıl olmasına rağmen bu depremin gerçekleşmediğini söyledi.

“MARMARA, SAKİNLİK DÖNEMİNDE”

Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

“1999 İzmit-Düzce depremlerinin stres transferi ve Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın 25 yıllık tektonik kesintisine rağmen, Marmara’da 25 yıl içerisinde M 5,9’dan büyük deprem yaşanmaması, fayların durma döneminde çıkamadığını gösteriyor. Marmara, 500 yıllık tarihi dönemde ve 1906 M7,8 San Francisco depremi sonrasında olduğu gibi 75 yıllık bir sakinlik dönemine girmiş olabilir.”

UZMANLARDAN SÜREKLİ UYARILAR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra, Türkiye’nin deprem riskini taşıyan bölgeleri hakkında sık sık uyarılarda bulunuyor. Marmara’da olası bir deprem için “eli kulağında” ifadesi kullanılırken, farklı görüşler de gündeme getirilmeye devam ediliyor.

“DEPREM RİSK HALA CİDDİ”

Bektaş’ın açıklamaları, Marmara bölgesindeki deprem tehlikesinin devam ettiğini, ancak bu durumun devam etmesinin farklı olmasının gecikebileceğini ortaya koyuyor.