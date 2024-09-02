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YouTube Netflix’i geride bıraktı!

YouTube Netflix’i geride bıraktı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Eylül 2024 - 11:03

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre ABD’li gençlerin çoğu Netflix’ten ziyade YouTube’da vakit geçirmeyi tercih ediyor.

ABD’de faaliyette olan yatırım bankası Piper Sandler’in gençler üzerinde yaptığı bir araştırma sonucuna göre ABD’deki gençler Netflix yerine YouTube üzerinde daha çok vakit geçiriyor. CNBC’de yayımlanan bir makalede gençler Google’ın en büyük platformlarından birisi olan YouTube’da popüler film ve dizi izleme platformu olan Netflix’e göre daha çok vakit geçiriyor ve bundan da keyif alıyor.

Öyle ki günlük video izleme oranlarında izleyicilerin yüzde 29,1’i YouTube’da vakit geçirirken Netflix’te geçirilen vakit ise yüzde 28,7 olarak ölçüldü.

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Youtube kullanımının reklamlı olsa dahi ücretsiz bir şekilde kullanılabilmesi ve aynı zamanda zengin içerik kütüphanesinin yanı sıra müzik dinleme özelliğinin de olması platformu bu konuda öne geçiren en büyük faktörlerden birisi olarak görülüyor.

Tüm bunların yanında gelişen çağ ile beraber odadan çıkmaya gerek bile kalmadan YouTube üzerinden çalışarak para kazanıp maddi gelir sağlanması YouTube’u sektörde geçilemez en büyük rakibi haline getiriyor.

GENÇLERİN ANA GEÇİM KAYNAĞI HALİNE GELDİ

Teknolojinin her geçen gün daha da geliştiği internet sektörü ile beraber fiziksel güç gerektiren mesleklerin yerini sanal güç almaya başladı. Özellikle YouTube bu konuda öne çıkan platformların başında yer alıyor.

Küçük yaşta sadece cep telefonu kullanarak YouTube platformuna video yükleyen yeni nesil bu sayede odasından dahi çıkmadan gelir kaynağını oluşturuyor. Türkiye’de de birçok kullanıcı yapay zekayı da etkin bir şekilde kullanarak içeriklerini hızla üretip platforma 10 dakikadan uzun videolar yükleyerek ABD doları kazanma şansına sahip oluyorlar.

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