Metin Arolat’ın vefatından iki gün önceki sözleri gündem oldu!

“Giderek tansiyonum düşüyor, ‘Ölüyorum, bu kadar hayat!’ dedim. Yere düştüm, gözümü açtım havuz var. ‘Keşke havuza atlasaydım, belki su eti dışarı çıkarırdı’ dedim. Giderek havuz uzaklaştı, etrafta beyaz şeyler uçuşmaya başladı. Son anımda ‘Şimdi beni el âlemin evinde bulacaklar. -Annem o dönem yaşıyordu- ‘Annem ikinci evladını kaybedecek, çok üzülecek’, ‘Üstüm başımda ne var?’, ‘Burada mı ölecek mişim?’ gibi şeyler düşünüyorum. Gerçekten yüzleşme gibi bir an! Arkadaşım İstanbul’da, günler sonra gelecekler. Burada beni kokmuş halde bulurlar artık’ diyorum. Bir anda flaş yakması gibi bir şey oldu, bilincim de gitti. Bir güç verdi Allah, göğsümde bir titreşim yapmaya başladım ve o titreşimle ağzımdan çıktı. Hayatımın en güzel nefesini aldım orada.”

“O İNSANLARIN BAŞINA KÖTÜ ŞEYLER GELİYOR”

Ölümden dönen Metin Arolat, “O günden sonra bazı insanları görünce nefesim kesiliyor gibi oluyor. O insanların başına bir şey geliyor, kötü şeyler. Bu beş sene içinde beş kere olmuştur! Ben erdim mi ne yaptım?” sözleriyle yaşadığı ilginç deneyimden bahsetmişti.

“ÖYLE BİR ÇARESİZLİK”

Armağan Çağlayan, şarkıcı Metin Arolat’ın vefat haberiyle büyük bir şok yaşadı ve X hesabından “Delirebilirim…. Öyle bir çaresizlik…” mesajını paylaştı.