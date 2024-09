Metin Arolat’ın vefatından iki gün önceki sözleri gündem oldu!

“SU BURNUMDAN ÇIKTI”

Bu olaydan bir sene sonra Çeşme’de arkadaşının evine gittiğini belirten sanatçı, “Arkadaşım İstanbul’a döndü, ben Çeşme’de onun evinde kaldım. Bana ‘Metin lokma et yaptım. Buzdolabında, yersin’ diye not yazmış. Sabah uyandım, buzdolabını açtım. Büyük bir parça aldım, hani çiğnersin çiğnersin kopmaz ya et! Yutmaya çalıştım, et göğsümde bir yere takıldı. O an nefesin gramı yok. Panik yaşadım, su içmeye çalıştım. Su burnumdan falan çıktı. Elimi ağzıma soktum, elimin üstü dişlerimden kanadı” diyerek, korku dolu anları anlatmaya başladı.

“HAYATIMIN EN GÜZEL NEFESİNİ ALDIM”