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Metin Arolat’ın vefatından iki gün önceki sözleri gündem oldu!

Metin Arolat’ın vefatından iki gün önceki sözleri gündem oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Eylül 2024 - 13:16

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat (52), Kadıköy’de sahne aldığı mekanda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 1995’te ‘Ayrılık Olmaz’ isimli ilk albümünü çıkaran, aynı yıl ‘Dert Değil’ şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran sanatçının, 19 Eylül’de yayınlanan programdaki sözleri yürek yaktı. Arolat, konuk olduğu yayında yıllar önce ölümden döndüğü anı anlatmıştı.Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına konuk olmuş, program 19 Eylül’de yayınlanmıştı. Arolat’ın, “Son zamamlarda hayatında bir şeyler değişti mi?” sorusuna verdiği cevap gündem oldu.

“ORADA OLMASAN ÇOCUK ÖLÜYORDU”

“Garip bir şey anlatacağım. 6-7 sene önce arkadaşımın evindeydim. Bir yaşında çocuğu var. Terasa çocuk parkı gibi bir şey koymuşlar. Sabah uyandım terasa çıktım. Herkes içeride, çocuğun elinde de kırmızı erik gibi bir şey var. Arkamı bir döndüm çocuk mosmor. Ev birkaç katlı, seslendim ama kimse beni duymuyor. Ne yapacağımı şaşırdım, elimi çocuğun boğazından soktum. Bir şeye değdim ama çekemiyorum. Refleksle çocuğu ayağından tutup, ters çevirdim. Yazık, kemiğini bile kırmış olabilirim. Sırtına bir tane vurdum, ağzından erik çıktı. Bunu sonra annesine ve babasına anlattığımda işin ciddiyetini anlamadılar. Ben orada olmasam ölüyordu çocuk.”

“SU BURNUMDAN ÇIKTI”

Bu olaydan bir sene sonra Çeşme’de arkadaşının evine gittiğini belirten sanatçı, “Arkadaşım İstanbul’a döndü, ben Çeşme’de onun evinde kaldım. Bana ‘Metin lokma et yaptım. Buzdolabında, yersin’ diye not yazmış. Sabah uyandım, buzdolabını açtım. Büyük bir parça aldım, hani çiğnersin çiğnersin kopmaz ya et! Yutmaya çalıştım, et göğsümde bir yere takıldı. O an nefesin gramı yok. Panik yaşadım, su içmeye çalıştım. Su burnumdan falan çıktı. Elimi ağzıma soktum, elimin üstü dişlerimden kanadı” diyerek, korku dolu anları anlatmaya başladı.

“HAYATIMIN EN GÜZEL NEFESİNİ ALDIM”

“Giderek tansiyonum düşüyor, ‘Ölüyorum, bu kadar hayat!’ dedim. Yere düştüm, gözümü açtım havuz var. ‘Keşke havuza atlasaydım, belki su eti dışarı çıkarırdı’ dedim. Giderek havuz uzaklaştı, etrafta beyaz şeyler uçuşmaya başladı. Son anımda ‘Şimdi beni el âlemin evinde bulacaklar. -Annem o dönem yaşıyordu- ‘Annem ikinci evladını kaybedecek, çok üzülecek’, ‘Üstüm başımda ne var?’, ‘Burada mı ölecek mişim?’ gibi şeyler düşünüyorum. Gerçekten yüzleşme gibi bir an! Arkadaşım İstanbul’da, günler sonra gelecekler. Burada beni kokmuş halde bulurlar artık’ diyorum. Bir anda flaş yakması gibi bir şey oldu, bilincim de gitti. Bir güç verdi Allah, göğsümde bir titreşim yapmaya başladım ve o titreşimle ağzımdan çıktı. Hayatımın en güzel nefesini aldım orada.”

“O İNSANLARIN BAŞINA KÖTÜ ŞEYLER GELİYOR”

Ölümden dönen Metin Arolat, “O günden sonra bazı insanları görünce nefesim kesiliyor gibi oluyor. O insanların başına bir şey geliyor, kötü şeyler. Bu beş sene içinde beş kere olmuştur! Ben erdim mi ne yaptım?” sözleriyle yaşadığı ilginç deneyimden bahsetmişti.

“ÖYLE BİR ÇARESİZLİK”

Armağan Çağlayan, şarkıcı Metin Arolat’ın vefat haberiyle büyük bir şok yaşadı ve X hesabından “Delirebilirim…. Öyle bir çaresizlik…” mesajını paylaştı.

Metin Arolatın vefatından iki gün önceki sözleri gündem oldu Ölüyorum, bu kadar hayat
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