Yoksulluk sınırı 40 bin liraya dayandı. Hepimiz açız ve yoksuluz

Türk-İş’in açıkladığı verilere göre açlık sınırı ve yoksulluk sınırı artmaya devam ediyor. Açlık sınırı ağustos ayında 12 bin 198 liraya yükselirken yoksulluk sınırı ise 39 bin 733 lira oldu.