Son çıkardığı şarkıların tutmadığı ve kariyerinde düşüşe geçtiği iddialarına Aleyna Tilki’den yanıt geldi. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan genç şarkıcı şöyle yazdı:

“İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim… Kimseyle pek bir şey paylaşmak içimden gelmeyerek paylaştım her şeyi.

Çünkü yılların prangaları sonunda ayağıma, kalbime kafama dolanıp ‘yalan’ klibimimdeki örümcek ağlarına beni gerçekten gömmüştü. Ve ben gömüldüğüm yerde bir süre dinlenmek istedim sadece, hepsi bu.

Aleyna geri dönecek, söz.”