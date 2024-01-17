Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Tipi nedeniyle mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı

Tipi nedeniyle mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
17 Ocak 2024 - 9:46
Muş’ta etkili olan tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı.

Muş-Mutki karayolunda araçlar, yoğun tipi ve fırtına sebebiyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113. Şube Şefliği’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, 5 saatlik bir çalışma sonucunda mahsur kalan 22 aracı ve araçlarda bulunan 70 kişiyi kurtardı.
Muş Karayolları 113. Şube Şefliği Rotatif operatörü İdris Karakan, Mutki-Hasköy, yolun tipi nedeniyle sürekli kapandığını iletti ve mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye geldiklerini ifade etti.

Zor şartlarda vatandaşlara yardım etmeye çalıştıklarını söyleyen Karakan, “ 20 kilometrelik yolun 7-8 kilometresi tipi nedeniyle kapanıyor. Şu an itibariyle yol trafiğe kapatıldı” ifadesini kullandı.

2i.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaz merkezi ile ilgili yeni gelişme!Gaz merkezi ile ilgili yeni gelişme!
Küresel Piyasalar negatife döndüKüresel Piyasalar negatife döndü
Kaçakçılık operasyonunda 11 tabanca ele geçirildiKaçakçılık operasyonunda 11 tabanca ele geçirildi
Terör örgütü propagandası yapan 5 şahsa gözaltıTerör örgütü propagandası yapan 5 şahsa gözaltı
Ünlü Japon otomobil üreticisinden yeni hedefÜnlü Japon otomobil üreticisinden yeni hedef
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serbest piyasada döviz fiyatları: İşte güncel dolar ve euro
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hiçbir şey yapmama oyunu rekor kırdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Osmaniye’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gaz merkezi ile ilgili yeni gelişme!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Küresel Piyasalar negatife döndü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kaçakçılık operasyonunda 11 tabanca ele geçirildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Terör örgütü propagandası yapan 5 şahsa gözaltı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tipi nedeniyle mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Japon otomobil üreticisinden yeni hedef
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Trump hakkında açılan ‘zarar tazminatı’ davası başladı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Serbest piyasada döviz fiyatları: İşte güncel dolar ve euroOcak 17, 2024-10:35 am
Osmaniye’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiOcak 17, 2024-10:30 am
Gaz merkezi ile ilgili yeni gelişme!Ocak 17, 2024-10:28 am
Küresel Piyasalar negatife döndüOcak 17, 2024-9:55 am
Terör örgütü propagandası yapan 5 şahsa gözaltıOcak 17, 2024-9:47 am
Ünlü Japon otomobil üreticisinden yeni hedefOcak 17, 2024-9:43 am
Trump hakkında açılan ‘zarar tazminatı’ davası başladı!Ocak 17, 2024-9:40 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !