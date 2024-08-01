YÖKDİL sınavı başladı!

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 2024-YÖKDİL/2 sınavı, Türkiye genelinde 81 il ve 87 sınav merkezinde, toplam 349 binada ve 4.016 salonda gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15’te başladı ve adaylar, saat 10.00’dan sonra binalara alınmadı.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan sınavda, İngilizce için fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında sorular sorulacak. Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise yalnızca sosyal bilimler alanına ilişkin sorular yer alacak.

Adaylar, 80 çoktan seçmeli soru için 180 dakika süre tanınacak ve sınav, saat 13.15’te sona erecek. Ek süre talep eden engelli adaylara ise 30 dakika ilave süre verilecek.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kimlik kartını kaybeden veya kimlik kartı olmayan adaylar için, sınav günü il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Sınav sonuçlarının 29 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor.

746 ADAY SINAV ÜCRETİNDEN MUAF

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava 101.096 adayın katılacağını duyurdu. Ersoy, sınav günü toplam 15.162 kişinin görev alacağını ve sınav güvenliği için 2.249 emniyet mensubunun hazır bulunacağını ifade etti.

Ayrıca, 267 engelli adayın sınava başvurduğu ve gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu belirterek, bu haktan 746 adayın yararlandığını açıkladı. Ersoy, sınavda görevli tüm personele kolaylıklar dilerken, katılacak adaylara da başarılar diledi.