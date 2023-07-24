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Demet Özdemir’den aşk iddialarını doğrulayan paylaşım!

Demet Özdemir’den aşk iddialarını doğrulayan paylaşım!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Temmuz 2023 - 16:58

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile 8 Mayıs’ta boşanan oyuncu Demet Özdemir, Yunan DJ Sergio ile aşk yaşadığı iddialarını doğruladı. Özdemir, yeni aşkını böyle ilan etti.

Demet Özdemir'den aşk iddialarını doğrulayan paylaşım!
 

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz yaz evlenmiş, ancak çift 8 Mayıs’ta tek celsede boşanmıştı.

GÖNLÜNÜ YUNAN DJ’E KAPTIRDI

Evliliği bittikten ve dizisi sezon finali yaptıktan sonra soluğu Yunanistan’da alan ünlü oyuncu, Yunan DJ Sergio’ya kaptırdı. Özdemir, bir doğum günü partisinde tanıştığı DJ Sergio’yu dinlemeye gidince aralarında bir aşk filizlendi.

NAZAR BONCUĞU

Demet Özdemir, önceki gün adı aşk dedikodularına karışan Sergio’yu paylaşarak aşk iddialarını doğruladı.

Ünlü DJ de fotoğrafı nazar boncuk emojisiyle yeniden paylaştı.

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