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Melih Gökçek Türkiye’nin gözbebeği Filenin Sultanları’na saldırdı!

Melih Gökçek Türkiye’nin gözbebeği Filenin Sultanları’na saldırdı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Ağustos 2024 - 14:04

Belediye başkanlığı zamanında adı skandallarla anılan Melih Gökçek bu kez de Türkiye’nin gururu olan Filenin Sultanları’nı hedef aldı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda İtalya’ya 3-0 mağlup olarak final şansını kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın oyuncuları Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas’ı hedef alan bir paylaşımda bulundu.

İsmi sık sık skandallarla gündeme gelen Melih Gökçek twitterdan Türkiye’nin gözbebeği voleybolcularımıza saldırdı.

Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eğer bu iki LGBT’nin Türk Milli Takımı ile zerre alakası varsa, o voleybol takımı milli olamaz” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki gördü.

Gökçek’in bu sözleri, kısa süre içerisinde sert eleştirilere yol açtı.

Binlerce olumsuz yorum alan Gökçek’in paylaşımının altına Eski Ankara Belediye Başkanı zamanındaki skadallar yazıldı.

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Ayrıca Gökçek’in kırdığı potlar da sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu.

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