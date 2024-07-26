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Uzmanlardan altın için ‘son’ uyarı!

Uzmanlardan altın için ‘son’ uyarı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Temmuz 2024 - 15:53
Altın fiyatlarında geçen haftaki rekor seviyelerden yüzde 5 gibi ciddi bir düşüş yaşanırken, bu gerilemenin fırsatı olduğunu vurgulanıyor.

Uzmanlardan altın için 'son' uyarı: Bunu kaçırmayın! - Sayfa 1

Altın fiyatlarında sert hareketler devam ediyor. ABD’de açıklanan ikinci çeyrek büyüme verisinin %2,0 beklentiye karşılık %2,8 gerçekleşmesi ve ülkede işsizlik maaşı başvurularının yeniden düşüşe geçmesi; “canlı ekonomi, enflasyonist baskı ve faiz indirimini erteleyebilecek FED” endişelerini artırdı.

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Uzmanlardan altın için 'son' uyarı: Bunu kaçırmayın! - Sayfa 2

ÇİN KAYNAKLI TALEP ENDİŞESİ

Bununla birlikte Çin’in, ekonomisini desteklemek için kısa süre içinde ikinci defa faiz indirmesi de değerli metallerde “talep” korkusunu öne çıkardı ve altın fiyatlarını baskıladı. Çin’in, altında dünyanın en büyük alıcısı olduğu biliniyor ve mayıs-haziran aylarında ülkede altın alımlarının dip yaptığı, rakamlara da yansımıştı.

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Uzmanlardan altın için 'son' uyarı: Bunu kaçırmayın! - Sayfa 3

26 TEMMUZ GRAM ALTIN FİYATI

Serbest piyasada 26 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2520 TL’den haftanın son işlem gününe başlıyor. Dünkü işlemlerde en düşük 2497 TL seviyesi görülmüştü. Dünkü düşük seviyeye göre gramda %1’e yakın yükseliş gerçekleşti. Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2550-2590 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın 4 bin 230 TL, yarım altın 8 bin 450 TL ve tam altın da 16 bin 850 TL’den satılıyor.

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Uzmanlardan altın için 'son' uyarı: Bunu kaçırmayın! - Sayfa 4

26 TEMMUZ ONS ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2370 dolara yakın seyrediyor. Onsta da dün en düşük 2353 dolar seviyesi test edilmişti. Dolar endeksi ve ABD tahvillerinde yatay seyir devam ederken; bugün ABD’de, çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE) açıklanacak.

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Uzmanlardan altın için 'son' uyarı: Bunu kaçırmayın! - Sayfa 5

GÖZLER ÇEKİRDEK PCE VERİSİNDE

FED’in faiz indirimi kararlarını etkileyen Çekirdek PCE verisinde, haziranda, aylık bazda %0,2 artış bekleniyor. Beklentilere paralel ya da beklenti dahilinde gelebilecek bir veri, FED’i rahatsız etmeyecek. Son tahminlere göre eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi, %87,6 beklenti ile fiyatlamalara dahil olmuş durumda…

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Uzmanlardan altın için 'son' uyarı: Bunu kaçırmayın! - Sayfa 6

‘BU DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI’

Altındaki son hareketlerin kısa vadeli fiyatlamalardan kaynaklandığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, şöyle konuştu:

“Eylülde FED faiz indirimi beklentisi devam ediyor. Ons altında kısa sürede 2425-2450 dolar hareketi tekrar yaşanabilir. Ardından ABD’de seçim öncesi atmosferde, 2500 dolar ve üzerine doğru bir hareketlilik söz konusu olabilir.”

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Uzmanlardan altın için 'son' uyarı: Bunu kaçırmayın! - Sayfa 7

“Gram altında da eylülde 2650-2750 TL bandı görülebilir. Dolayısıyla bu son düşüş de altında alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.”

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