Uzmanlardan altın için ‘son’ uyarı!

ÇİN KAYNAKLI TALEP ENDİŞESİ

Bununla birlikte Çin’in, ekonomisini desteklemek için kısa süre içinde ikinci defa faiz indirmesi de değerli metallerde “talep” korkusunu öne çıkardı ve altın fiyatlarını baskıladı. Çin’in, altında dünyanın en büyük alıcısı olduğu biliniyor ve mayıs-haziran aylarında ülkede altın alımlarının dip yaptığı, rakamlara da yansımıştı.