YKS tercih sonuçları için geri sayım heyecanı sürüyor. YKS 2022 yılında haziran ayında düzenlendi. Üniversite sınav sonucunu öğrenen adaylar tercihlerini ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre yapıyorlar. YKS tercihleri bugün sona erecek. Üniversite kayıtları ise ağustos ayında gerçekleştirilecek. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan YKS’de tercihler bugün bitiyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak olan Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 5 Ağustos ve 20 Ağustos tarihleri aralığında alınmış, Üniversite Tercih Sonuçları ise 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmıştı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi verilmedi. Üniversite kayıt tarihlerinden önce tercih sonuçları açıklanacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.