TARABYA CEVAT KOÇAK ANADOLU LİSESİ DR. BURHAN CAN İLE ZİRVEYE YÜKSELİYOR!

Tarabya Cevat Koçak Anadolu Lisesi’nde Büyük Dönüşüm: Vizyoner Müdür Dr. Burhan Can ile Gelen Başarı
Eğitimde değişim ve dönüşüm hikâyeleri her zaman ilham verici olmuştur. Tarabya’da köklü bir geçmişe sahip olan Cevat Koçak Anadolu Lisesi, son yıllarda sergilediği gelişimle yalnızca bölgesinin değil, İstanbul’un da parlayan yıldızlarından biri haline geldi. Bu büyük değişimde kuşkusuz en önemli pay, vizyoner okul müdürü Dr. Burhan Can’a ait.
Geçmişten Geleceğe Uzanan Bir Okul
Cevat Koçak Ticaret Meslek Lisesi olarak 1993/1994 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını veren okul, 2018’de Anadolu Lisesi statüsüne kavuştu. Ancak esas çıkışını son üç yılda yaptı. Bu dönemde gerek bilimsel gerek sanatsal projelerle, gerekse akademik başarılarla adından sıklıkla söz ettirmeye başladı.
Bilimde Öncü Adımlar
Okul tarihinde bir ilk olarak eTwinning projesi geliştirildi. Fransa, Romanya, Yunanistan ve Portekiz’den okullarla ortak yürütülen proje Avrupa Birliği hibesi almayı başardı ve proje sonunda Tarabya Cevat Koçak Anadolu Lisesi, “Avrupa Kalite Etiketi” ile ödüllendirildi.
Bununla yetinmeyen okul, ilk kez TÜBİTAK hibesi alarak 16 projesini sergiledi. Düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarları hem öğrencilere hem de öğretmenlere büyük bir motivasyon sağladı. Ayrıca Prof. Dr. Taşkın Dirsehan’ın katılımıyla düzenlenen TÜBİTAK Bilim Söyleşisi okul tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu.
Sanat ve Sporun Yükselişi
Tarabya Cevat Koçak Anadolu Lisesi, yalnızca bilimde değil, sanatta da öncü projelere imza attı. Öğrencilerin hazırladığı eserlerle açılan “Tarabya CK Sanat Müzesi”, Van Gogh’tan Osman Hamdi Bey’e kadar pek çok sanatçının eserlerinden esinlenen çalışmalarla büyük ses getirdi. Yerel basında geniş yer bulan bu müze, öğrencilerin sanata olan ilgisini artırdı.
Ayrıca okulda kurulan müzik atölyesi ile piyano, gitar, bağlama, bateri gibi birçok enstrüman öğrencilerin kullanımına sunuldu. Kurulan okul korosu, düzenlediği konserlerle hem okul içinde hem de dışarıda ilgi gördü. Spor alanında ise okul takımları her yıl dereceye girerek başarısını pekiştirdi.
Akademik Başarıda Büyük Sıçrama
Okulun asıl dikkat çeken başarısı ise akademik alanda oldu.
• 2023 yılında okul birincisinin YKS’de 900.000’lik dilimde yer aldığı bir tablo vardı.
• Ancak 2024 ve 2025 yıllarında büyük bir dönüşüm yaşandı:
o İlk 150.000’de 30 öğrenci,
o İlk 100.000’de 13 öğrenci,
o İlk 55.000’de 5 öğrenci,
o İlk 45.000’de 5 öğrenci,
o İlk 40.000’de 2 öğrenci,
o İlk 30.000’de 4 öğrenci,
o Ve en önemlisi ilk 3.000’de 1 öğrenci yer aldı.
Bu başarı sayesinde okul tarihinde ilk defa bir öğrenci İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yerleşme hakkı kazandı. Ayrıca İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi gibi Türkiye’nin saygın üniversitelerine çok sayıda öğrenci yerleşti.
Vizyoner Lider: Dr. Burhan Can
Bu büyük değişimin mimarı, hiç kuşkusuz okul müdürü Dr. Burhan Can oldu. 2004’te Milli Eğitim Bakanlığı’na coğrafya öğretmeni olarak atanan Can, 2008’den itibaren farklı liselerde müdür yardımcılığı, başyardımcılığı ve vekilliği yaptı. Eylül 2022’de Tarabya Cevat Koçak Anadolu Lisesi’ne müdür olarak atanmasının ardından okul adeta yeni bir döneme girdi.
Dr. Burhan Can yalnızca bir idareci değil, aynı zamanda bilim insanı kimliğiyle rol model olan bir lider. Uluslararası sempozyumlara katılarak bildiriler sunuyor, hakemli dergilerde makaleler yayımlıyor, bilimsel dergilerde hakemlik yapıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün üniversitelerle ortak düzenlediği kongrelerde bilim kurulu üyeliği görevini üstleniyor. Öğrencilerine yalnızca disiplin değil, vizyon da kazandırıyor.
Bir Tesadüf Değil, Planlı Bir Değişim
Okulun elde ettiği bu başarılar tesadüf değil. Önce fiziksel koşullar iyileştirildi, sonra öğretmen kadrosuna huzurlu bir ortam sunuldu. Öğrencilerin yeteneklerini geliştirebileceği alanlar yaratıldı. Böylece okul hem bilim hem de sanat alanında yükselirken, nitelikli öğrenci göçü yaşanmaya başladı.
Bugün Tarabya Cevat Koçak Anadolu Lisesi, bilimde, sanatta ve akademik başarıda örnek gösterilen bir kurum haline gelmişse, bunda en büyük pay vizyoner liderliğiyle Dr. Burhan Can’a aittir. Onun rehberliğinde okul, yalnızca bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda geleceğin bilim insanlarının, sanatçılarının ve liderlerinin yetiştiği bir merkez olmuştur.
TARABYA CEVAT KOÇAK ANADOLU LİSESİ DR. BURHAN CAN İLE ZİRVEYE YÜKSELİYOR!