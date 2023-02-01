YKS SORULARI VE CEVAPLARI (TYT-AYT-YDT) DUYURULDU MU? YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte son durum…

YKS soruları ve cevapları ile ilgili detaylar sınava giren adayların gündeminde bulunuyor. YKS’nin ilk oturumu olan TYT dün saat 13.00’te tamamlandı. TYT oturumu dışında AYT ve YDT oturumları ise bugün yapılacak. Dünkü TYT oturumu sonrasında YKS zor muydu, kolay mıydı ve sınav yorumları nedir? gibi soruların cevapları araştırılıyor. Adayların gözler sınavın ardından YKS sınav soruları ve cevap anahtarına çevrildi. Peki 2023 YKS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2023 YKS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Üniversite sınavları için maraton dün başladı ve sınavlar bu hafta sonu 3 oturumda tamamlanacak. TYT, AYT ve YDT oturumları ardından adaylar YKS sorular ve cevapları ile ilgili bekleyişe geçecek. YKS TYT oturumu dün gerçekleştirildi. YKS TYT sınav soruları ve cevaplarının açıklanmasıyla beraber adaylar sınavları hakkında bilgi sahibi olabilecek. Peki YKS TYT sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

YKS SINAVLARI BUGÜN BAŞLIYOR!

YKS sınavları TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda tamamlanacak. TYT 17 Haziran 10.15’te başladı ve 13.00’te bitti.

AYT: 18 Haziran tarihinde sat 10.15’te başlayacak ve 13.15’te bitecek.

YDT: 18 Hazşran günü saat 15.45’te başlayacak ve 17.45’te tamamlanacak

YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ile başladı. TYT dün saat 13.00’te tamamlandı. TYT soruları ve cevaplarının bugün veya diğer günlerde açıklanması bekleniyor. YKS soruları ve cevap anahtarı yayımlandığı zaman habere eklenecek.

YKS sınav soruları açıklandığı zaman detaylar habere eklenecek. YKS soruları açıklandığı anda adaylar sorulara ve cevaplara ÖYM üzerinden erişim sağlayabilecekler. YKS 3 oturumda gerçekleştiriliyor. Her oturum sonrasında soruların ve cevapların açıklanması bekleniyor.