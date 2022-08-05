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BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI 2022 açıklandı!

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI 2022 açıklandı!
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05 Ağustos 2022 - 12:28

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI 2022 açıklandı! Bekçilik sınavı sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI 2022 açıklandı Bekçilik sınavı sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı

Bekçilik sınav sonuçlar ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak. Sınava katılan adaylar sonuçlarını 5 Ağustos tarihinden itibaren sorgulayabiliyorlar. Bekçilik sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 09 Ağustos 2022 tarihi saat 17.00’a kadar gerçekleştirilecek. İşte bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı

Bekçilik Sınav Sonuçları açıklandı. Bekçilik sınavına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlardı. 81 ilimize (3.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. Adaylar yazılı sınavın ardından fiziki yeterlilik sınavına girecekler. 17 Temmuz bekçilik sınavı sonuçları www.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabiliyor.BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuç bilgileri yayınlanmıştır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar için ilerleyen tarihlerde gerekli duyurular yapılacaktır. Sınav sonuç bilgileri www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden sorgulanabilecek.BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZFİZİKİ YETERLİLİK SINAVIYazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI 2022 açıklandı Bekçilik sınavı sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı

a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

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