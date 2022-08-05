BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI 2022 açıklandı! Bekçilik sınavı sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı
Bekçilik sınav sonuçlar ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak. Sınava katılan adaylar sonuçlarını 5 Ağustos tarihinden itibaren sorgulayabiliyorlar. Bekçilik sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 09 Ağustos 2022 tarihi saat 17.00’a kadar gerçekleştirilecek. İşte bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı
a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.