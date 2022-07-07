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YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?
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07 Temmuz 2022 - 12:50

YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den çok net yanıt geldi

YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak ÖSYMden çok net yanıt geldi

YKS sonuçları erken açıklanacak ifadelerinin ardından tüm dikkatler ÖSYM’nin yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Haziran ayında gerçekleşen üniversite sınavının sonuçları hakkında ortaya atılan iddialar, ÖSYM tarafından yanıt buldu. Peki, YKS sonuçları erken açıklanır mı? İşte, ÖSYM’nin konu hakkında yapmış olduğu net açıklama

YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı yönündeki gündem, ÖSYM yetkilileri tarafından açıklığa kavuşturuldu. ÖSYM, sonuçları 20 Temmuz’da açıklayacağını duyurmuştu. 8 Temmuz’a dair hiçbir açıklaması olmayan ÖSYM’den alınan bilgiye göre daha önce açıklanan tarihinde herhangi bir değişiklik mevcut değil.

BAYRAM TATİLİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ
İnternette yayılan asılsız haberde “Aldığımız bilgiye göre 2022 YKS Sonuçları için hummalı bir çalışma yürüten ÖSYM, YKS sonuçlarını da arife günü olan 8 Temmuz Cuma gününe yetiştirip sonuçları merakla bekleyen öğrencilere bayram hediyesi vermeyi planlıyor” denilmişti.

Bayram tatilinin gerekçe gösterildiği haberde “ÖSYM bir çok sınavda sonuçlar için açıkladığı takvimden önce sonuçları açıklıyor. Bu yıl Kurban Bayramı’nın 1. günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi. 12 Temmuz 2022 Salı ise bayramın son günü olacak. Bu duruma göre Kurban Bayramı Arife günü 8 Temmuz 2022 Cuma günü gerçekleşecek” ifadelerine de yer verildi. Teknik olarak 8 Temmuz’da açıklamak mümkün olsa da ÖSYM’den alınan bilgiye göre sınav sonuç açıklanma takviminde herhangi bir değişiklik mevcut değil.

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YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?
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