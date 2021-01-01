Alexis Ren bu defa bikinili pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü!
ABD’li model Alexis Ren, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Güzel model, bu defa bikinili pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.
Bir dönem ünlü manken Jay Alvarrez ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel model Alexis Ren, ABD’nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. Ünlü model, 15 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı.
Kaliforniya doğumlu Ren, ABD’nin en çok kazanan sosyal medya fenomenlerinden biri.
Geçmişte sevgilisi Jay Alvarrez ile dünyayı dolaşan Alexis Ren, Alvarrez’in cinsel organını çok küçük bulduğunu söyleyerek tepki toplamıştı.
Instagram’da paylaştığı ateşli pozlarıyla büyük bir takipçi kitlesine sahip olan 25 yaşındaki yıldız, çıplak paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
İşte Alexis Ren’in o paylaşımları: