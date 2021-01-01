Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Alexis Ren bu defa bikinili pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü!

Alexis Ren bu defa bikinili pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü!
2 views
30 Aralık 2021 - 13:16

Alexis Ren bu defa bikinili pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü!

ABD’li model Alexis Ren, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Güzel model, bu defa bikinili pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Alexis Ren bu defa bikinili pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü! - Sayfa 1

Bir dönem ünlü manken Jay Alvarrez ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel model Alexis Ren, ABD’nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. Ünlü model, 15 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

Alexis Ren bu defa bikinili pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü! - Sayfa 2

Kaliforniya doğumlu Ren, ABD’nin en çok kazanan sosyal medya fenomenlerinden biri.

Alexis Ren bu defa bikinili pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü! - Sayfa 3

Geçmişte sevgilisi Jay Alvarrez ile dünyayı dolaşan Alexis Ren, Alvarrez’in cinsel organını çok küçük bulduğunu söyleyerek tepki toplamıştı.

Alexis Ren bu defa bikinili pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü! - Sayfa 4

Instagram’da paylaştığı ateşli pozlarıyla büyük bir takipçi kitlesine sahip olan 25 yaşındaki yıldız, çıplak paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Alexis Ren bu defa bikinili pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü! - Sayfa 5

İşte Alexis Ren’in o paylaşımları:

Alexis Ren bu defa bikinili pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü! - Sayfa 6
Alexis Ren bu defa bikinili pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü! - Sayfa 7
Alexis Ren bu defa bikinili pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü! - Sayfa 8
Alexis Ren bu defa bikinili pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü! - Sayfa 9
Alexis Ren bu defa bikinili pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü! - Sayfa 10

Alexis Ren bu defa bikinili pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü! - Sayfa 11

Alexis Ren bu defa bikinili pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü! - Sayfa 12

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nedim Şener ve Murat Ongun canlı yayında birbirine girdi! Saynur Tezel zor müdahale etti…Nedim Şener ve Murat Ongun canlı yayında birbirine girdi! Saynur Tezel zor müdahale etti…
Kulis: AKP’li Vekiller Süleyman Soylu’nun Açıklamalarından RahatsızKulis: AKP’li Vekiller Süleyman Soylu’nun Açıklamalarından Rahatsız
Reis Kim, İbrahim Kalın Ne Yapar? Bakanlığın Adil Dediği KPSS Sözlü Mülakat Soruları Beyin YakıyorReis Kim, İbrahim Kalın Ne Yapar? Bakanlığın Adil Dediği KPSS Sözlü Mülakat Soruları Beyin Yakıyor
İş adamı Önder Fırat’ın kızı İdil Fırat’tan çok üzücü haber!İş adamı Önder Fırat’ın kızı İdil Fırat’tan çok üzücü haber!
İrem Derici’nin ayna pozu parmak ısırttı: “Kıvrımlarıma aşığım”İrem Derici’nin ayna pozu parmak ısırttı: “Kıvrımlarıma aşığım”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emekli maaş zammı sızdı! En az ne kadar olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nedim Şener ve Murat Ongun canlı yayında birbirine girdi! Saynur Tezel zor müdahale etti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kulis: AKP’li Vekiller Süleyman Soylu’nun Açıklamalarından Rahatsız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Reis Kim, İbrahim Kalın Ne Yapar? Bakanlığın Adil Dediği KPSS Sözlü Mülakat Soruları Beyin Yakıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İş adamı Önder Fırat’ın kızı İdil Fırat’tan çok üzücü haber!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İrem Derici’nin ayna pozu parmak ısırttı: “Kıvrımlarıma aşığım”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aygün Aydın’dan ortalığı karıştıran iddia! ‘Hakan Sabancı’nın sübyancılarla…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade’nin makyajsız hali şaşırttı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alexis Ren bu defa bikinili pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Michaela Astro’dan Yıllık Burç Yorumları
SON DAKİKA HABERLERİ
Michaela Astro’dan Yıllık Burç YorumlarıAralık 30, 2021-1:04 pm
FARUK TINAZ HAYATINI KAYBETTİAralık 23, 2021-3:40 pm
Borsa İstanbul’dan açıklama! Yukarı adım bugün de devam edecekAralık 21, 2021-9:14 am
Dolar ve Euro’su olanlara kötü haberAralık 21, 2021-9:11 am
Michaela Astro’ya; Kraliçe Elizabeth’ten 5 çayı randevusu !Aralık 20, 2021-4:42 pm
6.GELİN DAMAT FASHION DAY’E AVRUPAAralık 20, 2021-1:15 pm
Asgari Ücretin Açıklanacağı Saat Belli OlduAralık 16, 2021-3:40 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !