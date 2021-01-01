Alexis Ren bu defa bikinili pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü!

Bir dönem ünlü manken Jay Alvarrez ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel model Alexis Ren, ABD’nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. Ünlü model, 15 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı.