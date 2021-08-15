Burçin Terzioğlu, önceki gün Arnavutköy’de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yoğun set temposu nedeniyle bu yaz kısa bir tatil yaptığını söyleyen oyuncu, “Tekrar tatil yapacak bir vaktim yok” dedi.

Önceki gün Arnavutköy’de objektiflere takılan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, Salih Bademci ile birlikte başrolünü paylaştığı ‘Yalancı’ dizisi nedeniyle yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.

Burçin Terzioğlu, “Çekimler devam ediyor. Her şey yolunda… Ülkenin durumundan dolayı genel olarak bir tadımız yok. Bir yanda yangınlar, diğer yanda seller. Dua ediyoruz, onun haricinde çalışıyoruz” dedi.

İş nedeniyle kısa bir tatil yaptığını söyleyen Burçin Terzioğlu, “Hep setteyim. Tekrar tatil yapacak bir vaktim yok” diye konuştu.

Güzel oyuncu, son olarak karantina döneminde hep evde olduğunu ifade ederek “Çok şükür Covid geçirmedim. Sette de herkes çok dikkatli davranıyor” dedi. Röportaj sonrası aracını yönelen Burçin Terzioğlu, ilginç kıyafetiyle dikkat çekti.