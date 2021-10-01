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Yılmaz Özdil’den Anayasa’ya 5. Madde

Yılmaz Özdil’den Anayasa’ya 5. Madde
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09 Ekim 2021 - 10:47

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Anayasa’nın ilk dört maddesi” çıkışını eleştiren bir yazı kaleme aldı.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingleri esnasında kendisini dinlemeye gelen halk kitlesiyle yaşadığı yanlış anlaşılmalara örnekler gösterdiği bugünkü yazısında, Erdoğan’ın CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik “Anayasa’nın ilk dört maddesi” çıkışını eleştirdi.

Şehir hastaneleri açılışında Erdoğan’ın, “Eyyy benim kardeşlerim, eski Türkiye’nin eski sağlık sistemine evet mi diyorsunuz, hayır mı diyorsunuz?” sorusuna gelen, “Eveeett” yanıtını gibi pek çok örnek hatırlatan Özdil, ardından geçen çarşamba günü (6 Ekim 2021) gerçekleştirdiği grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Anayasa’nın ilk dört maddesinin değişikliğini” istediğini ileri sürmesine değindi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun 2015 seçimleri öncesinde çıktığı bir televizyon programındaki açıklamalarını konuşması esnasında pronterdan izlettirerek, “Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz diyerek PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirme fikri CHP’nin ve dolayısıyla tüm CHP’lilerin ifadesi midir yoksa Kılıçdaroğlu’nun kişisel fikri midir?” diye sormuştu.

Ancak yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın iktidarın anayasa çalışmalarını hatırlatarak, ”Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir” sözleri de gündem olmuştu.

Özdil, Kahraman’ın tartışma yaratan açıklamasını hatırlattığı yazısında şöyle yazdı:

“Cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu üyesi, Akp’li İsmail Kahraman ‘Anayasa’nın ilk 4 maddesi değiştirilebilir’ dedi. Asrın liderimiz kavrayamadı…

İlk 4 madde asla değiştirilemez ama, 5’inci maddeye “vatandaşı olmasan eğlenceli bir ülkedir” cümlesi eklense, iyi olur aslında!”

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