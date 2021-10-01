Asansörde Dayak Yiyen Sarışın Ünlü Sanatçı Kim ?

Son dönemler magazin olayları yoğun, güzel bomba haberler yoğun geçti

ama Söylemesem Olmaz programında Seren Serengil ve Deniz Akkaya bir plazada

asansörde dayak yiyen bir sarisin ünlü bir sanatçıdan bahsettiler ama gerisi

gelmedi.

Bilerek mi yoksa araya hatırlı birilerimin girdi bu dayak yiyen ünlü

sanatçının kimliği açıklanmadı.

Ey kızlar bu kadar cesur olayları imzalar atıyorsunuz ama bu sarisin ünlü ismi neden açıklamadığınızı bilmiyorum

bence bu haberde sınıfta kaldınız.

Mehmet Ali Erbil, taciz olayında biraz taraflı oldu galiba tamam bu kızımız

yeni albümünde dolayı reklam yapıyor diyelim ama Erbil de herkes biliyor

yanı tarafsız olamayız bence daha iyi bu kızın Diyarbakırlı olması Kürt

olması mı yoksa kız samimi açıklamaları mı sizi rahatsız etti.

Ama Dr. Erol Köse Youtube programını izledim Ece Ronay

açıklamalarını ben samimi buldum ama yiğidin hakkını vermek lazım Erol

Köse Ece Ronay’ı çözdü hanım efendi olayları bir bir anlattı bence.

Samimiyet bitiyor galiba

Son dönemlerde insanları bir birlerine samimiyet ortadan kaldırıyorlar kimse kimseye güven vermiyor herkes bir şeylerin peşinde kavgalar bir birlerine

yanlış anlamalar yaşamımız içinde yayınlamaya başlamış. Samimiyet

ortadan kalkmış gibi ne oluyoruz biraz kendimize gelelim dürüst olalım

nedir bu hırs nedir geçtiğimiz günlerde belirttiğim ödüller pazarda pazarda

bu eylül ekim ayında ödül geceleri çoğalmaya başladı. Galiba ticaret

haneye döndürüldü.

MGD’nin ödüllerinde bir takım haksızlıklar yapıldı. Tepkiler çoğaldı ama

halen bir ses çıkmadı. İtiraz eden arkadaşlara bir açıklama bile yapılmadı yani kâale bile alınmadı.