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Asansörde Dayak Yiyen Sarışın Ünlü Sanatçı Kim ?

Asansörde Dayak Yiyen Sarışın Ünlü Sanatçı Kim ?
Yasar ÇAKMAK
Yasar ÇAKMAK( yasar@haberkonseyi.com )
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09 Ekim 2021 - 10:41
Son dönemler magazin olayları yoğun, güzel bomba haberler yoğun geçti
ama Söylemesem Olmaz programında Seren Serengil ve Deniz Akkaya bir plazada
asansörde dayak yiyen bir sarisin ünlü bir sanatçıdan bahsettiler ama gerisi
gelmedi.
Bilerek mi yoksa araya hatırlı birilerimin girdi bu dayak yiyen ünlü
sanatçının kimliği açıklanmadı.
Ey kızlar bu kadar cesur olayları imzalar atıyorsunuz ama bu sarisin ünlü ismi neden açıklamadığınızı bilmiyorum
bence bu haberde sınıfta kaldınız.
Mehmet Ali Erbil, taciz olayında biraz taraflı oldu galiba tamam bu kızımız
yeni albümünde dolayı reklam yapıyor diyelim ama Erbil de herkes biliyor
yanı tarafsız olamayız bence daha iyi bu kızın Diyarbakırlı olması Kürt
olması mı yoksa kız samimi açıklamaları mı sizi rahatsız etti.
Ama Dr. Erol Köse Youtube programını izledim Ece Ronay
açıklamalarını ben samimi buldum ama yiğidin hakkını vermek lazım Erol
Köse Ece Ronay’ı çözdü hanım efendi olayları bir bir anlattı bence.
Samimiyet bitiyor galiba
Son dönemlerde insanları bir birlerine samimiyet ortadan kaldırıyorlar kimse kimseye güven vermiyor herkes bir şeylerin peşinde kavgalar bir birlerine
yanlış anlamalar yaşamımız içinde yayınlamaya başlamış. Samimiyet
ortadan kalkmış gibi ne oluyoruz biraz kendimize gelelim dürüst olalım
nedir bu hırs nedir geçtiğimiz günlerde belirttiğim ödüller pazarda pazarda
bu eylül ekim ayında ödül geceleri çoğalmaya başladı. Galiba ticaret
haneye döndürüldü.
MGD’nin ödüllerinde bir takım haksızlıklar  yapıldı. Tepkiler çoğaldı ama
halen bir ses çıkmadı. İtiraz eden arkadaşlara bir açıklama bile yapılmadı yani kâale bile alınmadı.
Kelebek ödüllerinde ödülleri almamaları için bir çok sanatçı ödülleri
almayacaklarını belirtti iste sonuç ortada ödüller o kadar çoğaldı ki yakında
pazar ödülleri yapılırsa şaşırmayın En domates alan müşteri, en çok alışveriş
yapan vatandaş ödülleri bile çıkarsa şaşırmayın.
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