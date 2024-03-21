Yılmaz Özdil vereceği ödülü açıkladı. Dr. Devlet Bahçeli sabaha kadar uyuyamayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2014 yılındaki basın toplantısında konuşmuş ve Erdoğan’a karşı “Erdoğan elinde fırsat varken nereye giderse gitsin, bir yerde duracak. Korku panik içerinde olacak, benden hesap sorulacak korkusuyla yaşayacak. Allah nasip ederse tek başımıza iktidar olduğumuzda Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 sülalesinden hesap soracağım…” demişti.

“ÇEKİLİŞİ KAZANANLARA…”

Usta gazeteci Yılmaz Özdil Devlet Bahçeli’nin bu açıklamalarını hatırlattı. Dün yayınlamış olduğu YouTube programının sonunda esprili bir dil kullanarak “çekiliş” yaptığını söyleyen Özdil, “Bahçeli, ‘Tayyip Erdoğan’ın 7 sülalesinden Hesap Soracağım’ derken Bahçeli’yi alkışlayıp, şimdi aynı Devlet Bahçeli’nin ‘Tayyip Erdoğan’ı yeni yüzyılın kurtarıcısı olarak görüyoruz’ demesini alkışlayan dört talihsiz izleyicime doğum günlerinde birer adet kırmızı gülle beraber Selahattin Demirtaş’ın yandaş televizyonda çalıp söylediği türkünün videosunu göndereceğim. Bu seçimden sonra açılım başlayınca onu da alkışlarsınız” dedi.

“ERDOĞAN’I YENİ YÜZYILIN KURTARICISI OLARAK GÖRÜYORUZ” AÇIKLAMASI

Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerini kastederek ‘Bu seçim benim son seçimim’ demişti. Devlet Bahçeli ise bu açıklamalar sonrası Erdoğan’ı “Yeni yüzyılın kurtarıcı” ilan edip “Cumhur İttifakı 31 Mart’ta millet tarafından verilecek görev için hazırdır. MHP ve Cumhur İttifakı’nın başarması Türk milletinin şahlanmasıdır. Sayın cumhurbaşkanı yanınızdayız, Türk milletini yalnız bırakamazsınız. Ayrılamazsın, bırakamazsın, Türkiye Yüzyılına beraber yürüyeceğiz. Yeni yüzyılın kurtarıcısı olarak sizi görüyoruz.” ifadeleriyle karşılamıştı.