Filenin Sultanları Namağlup Son 16’da: Rakip Slovenya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda gösterdiği üstün performansla adını son 16 turuna yazdırdı. E Grubu’ndaki üçüncü maçında Kanada ile karşılaşan Filenin Sultanları, rakibini 3-0 mağlup ederek gruptan lider çıktı.

Türkiye, oynadığı tüm karşılaşmalarda set vermeden namağlup ilerleyerek şampiyonanın en formda ekiplerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kanada karşısında 25-21, 27-25 ve 25-13’lük setlerle üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip, taraftarına büyük sevinç yaşattı.

Son 16 turunda Filenin Sultanları’nın rakibi Slovenya olacak. Kritik mücadele Bangkok’ta oynanacak ve çeyrek finale yükselmek için önemli bir sınav niteliği taşıyacak. Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu, oyuncuların yüksek motivasyonla sahaya çıkacağını vurgularken, takım kaptanı da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

