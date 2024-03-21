Özgür Özel’in bu ihanetten haberi var mı?

Vatanı korumak şu üç şeyle başlar; çocuğu korumak, kadını korumak ve yurt tutulan ülkenin doğasını korumak…

Yani vatanı korumak, sadece yabancı orduların ülkemize ayak basmasına karşı olmak ve ecnebi askerlerine karşı silaha sarılıp direnmek değildir sizin anlayacağınız.

Zaten bir ülkenin başka türlerde de işgali mümkündür; sığınmacı-kaçak işgali, yabancı sermaye işgali, beton işgali gibi…

Elimizde tutmak için bin yıldır şehitler verdiğimiz bu vatanı kimler en çok seviyor bilmem ama vatanseverliğin edebiyatını en çok siyasiler ile partizanlar ve mevcudiyetleri ile istikballeri onlara endeksli kimseler yapıyor. Oysa ne geliyorsa bu vatana onlardan ve ilişkilerinden geliyor…

İşte tam da bu yüzden, vatanın her karış toprağının vatandaşın kanıyla sulanıp düşmana teslim edilmemesi davası; vatanın doğasının çöpe, toprağının siyanür ve erozyona, su kaynaklarının kurumaya, denizlerinin kirliliğe, kıyılarının ve arazilerinin betonlaşmaya teslim edilmesi nedeniyle, resmen mağlup olmak üzere.

Ve korkarım ki, vatanın bir cennet parçasında daha beton işgali zafere hazırlanıyor…

Bahsettiğim vatan parçası, Antalya’nın Gazipaşa ilçesi.

Öyle ki Gazipaşalılar bugünlerde çok üzgün. Nasıl üzgün olmasınlar ki; iktidar ve muhalefet el birliğiyle Gazipaşanın SİT alanlarını, o güzelim kıyılarını, muz bahçelerini, Akdeniz foklarının ve deniz kaplumbağalarının üreme alanlarını betona boğacaklar…

“İktidar-muhalefet elbirliğiyle” dedim ama şu anda daha çok CHP öncülüğünde gerçekleşiyor Gazipaşa’daki doğa katliamı…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Gazipaşa’da yaptığı konuşmada turizm yatırımcılarını ilçeye davet etti. Mevcut Belediye Başkanı ve CHP’nin adayı Mehmet Ali Yılmaz’a da Selinus sahilini betonlaştıracak otel projelerine açtığı için teşekkür etti.

Yerel basından gazeteci Yusuf Yavuz’un aktardığına göre, Özgür Özel’in betonlaşmaya açıldığı için teşekkür ettiği sahil korunan alan niteliğinde.

Ve Selinus sahilindeki ilk 5 yıldızlı (2508 yatak kapasiteli) otel projesinin sahibi de AKP’nin ampulünün mucidi olduğunu öne süren iş insanı Malatyalı Adil Üstündağ…

Zaten Gazipaşa Belediyesi 2019 yerel seçimlerinde CHP’ye geçmeden önce, Ocak 2019’da dönemin AKP’li yerel yönetimi tarafından Selinus, Kahyalar ve Koru kıyılarının betonlaştırma planları hazırlanıyor. Bu planlar yönetime CHP geldikten sonra da birkaç ay içerisinde askıya çıkıyor.

Her şey, hazırlanan vahşi turizm planına karşı çıkan belediye meclisinin tek mimar üyesine sorulmadan, ondan gizlice yapılıyor…

Anlatılanlara göre, Gazipaşa Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Ali Yılmaz’ın AKP’ye yakın Adil Üstündağ’ın halkla ilişkiler görevlisi gibi hareket etmiş ve ediyor.

Yılmaz, otel projesini savunmasının meyvesini yeniden aday gösterilerek mi topladı bilinmez ama Özgür Özel’in kürsüden bağıra bağıra teşekkür etmesi, yerel siyaset ve rant ilişkisi bakımından düşündürücü…

Özgür Özel’in teşekkür ettiği otel projesiyle ilgili hazırlanan dosyada pek çok eksik ve hatalı bilgi olduğu gerekçesiyle ÇED süreci askıya alınmış…

Ben bu satırları yazarken, karşımda bulunan TV’de CHP’nin yerel seçim reklamı gösteriliyor ve Özgür Özel’in ağzından “halkçı belediyecilik” vurgusu yapılıyordu.

Halkçı belediyecilik! Söylemesi ne güzel! AKP de “yerli ve milli” zaten…

İyi de, günübirlik alan olarak ayrılan sahile bile çöken zihniyete minnet duymak mıdır Halkçı Belediyecilik?

Büyük rant iştahı ve izlenen sığ kasaba politikaları ile Türkiye’nin ender kalmış doğa harikalarından birini katletmeye çalışmak mıdır Halkçı belediyecilik?

Gazipaşa’da dönen ranta, vahşi turizm anlayışına ve sahillerin betonlaştırılmasına karşı çıkan CHP’li Belediye Meclisi üyesi bir kadın mimara mobbing yapmak (güya kadınlara pozitif ayrımcılık yapılıyor CHP’de!), parti içinde yalnızlaştırmak, imar komisyonu başkanlığından uzaklaştırmak mıdır Halkçı Belediyecilik?

Bakın bir Gazipaşalının sitemini aktarayım. Diyor ki; “Kıyılarımızın beton bloklarla işgaline, halk plajlarının yok edilmesine, kontrolsüz nüfus artışına, sığınmacılara, kalitesiz turiste razı değiliz…”

Heyhat! Ne yazık ki sahillerin otel bloklarıyla donatılacağını bizzat CHP Genel Başkanı ilan etti Gazipaşalılara ve “Manavgat otellerle doluyken Gazipaşa’nın nesi eksik” dedi.

Oysa bilmiyor ki, Manavgatlılar vahşi turizmden bezmiş durumda ve hep eski Manavgat’ı özlüyorlar. İspanya bile beton turizmini terk ederken sizin turizm vizyonunuz otel dikmek mi?

Hani çevreye, doğaya, tarım alanlarına, kıyılara sahip çıkacaktı CHP?

Velhasıl; Vatan oturduğumuz apartmanlar, AVM’ler, plazalar, towerslar, bol yıldızlı devasa oteller falan değildir. Vatan, yurt tutulan ülkenin doğasıdır. Ormanları, dağları, nehirleri, denizleri, kıyıları, koyları, yaylaları, gökkubesi, toprağıdır!

Bilginize sayın Özgür Özel…