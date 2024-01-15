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Emekli promosyonunda dev rakam ortaya çıktı! Bankalar arasında yarış kızıştı

Emekli promosyonunda dev rakam ortaya çıktı! Bankalar arasında yarış kızıştı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Ocak 2024 - 16:27

Emekli maaşı zammının belli olmasının ardından ek gelir elde etmek isteyen milyonlarca emekli vatandaş, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği araştırmaya koyuldu. Bazı bankaların 15 TL’ye kadar promosyon verdiği görüldü. Ek zam sonrası promosyon da değişiklikler olabilir. İşte bankaların verdiği promosyonlar…

Emekli promosyonunda dev rakam ortaya çıktı! Bankalar arasında yarış kızıştı - Sayfa 1

TÜİK’in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından emeklilerin gözü bu hafta açıklanacak ek zam oranında. Emekli zamlarıyla birlikte bankalar da promosyonlarını güncelledi. Bazı bankaların promosyon oranı asgari ücrete yaklaştı. Peki promosyondan yararlanmak için hangi koşullar gerekiyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

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Emekli promosyonunda dev rakam ortaya çıktı! Bankalar arasında yarış kızıştı - Sayfa 2

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR, ŞARTLAR NELER?

Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilirken; bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücretini alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda olurken, bildirimleri banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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Emekli promosyonunda dev rakam ortaya çıktı! Bankalar arasında yarış kızıştı - Sayfa 3

İŞTE BANKALARIN PROMOSYONLARI

Emekli promosyonu veren bankalar, milyonlarca emekli tarafından takip ediliyor. Gazete Oksijen’de yer alan habere göre bankaların verdiği promosyonlar şöyle:

Şekerbank

Maaş aralığınız: 0-3.499 TL aralığında ise 3.000-TL; 3.500-7.499 aralığında ise 3.500-TL; 7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL; 10.000 ve üzeri ise 5.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

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Emekli promosyonunda dev rakam ortaya çıktı! Bankalar arasında yarış kızıştı - Sayfa 4

Ziraat Bankası

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat aracılığı ile alan müşterilere; 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

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Emekli promosyonunda dev rakam ortaya çıktı! Bankalar arasında yarış kızıştı - Sayfa 5

Vakıfbank

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı; 3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL, 3.500 – 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL, 7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL, 10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

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Emekli promosyonunda dev rakam ortaya çıktı! Bankalar arasında yarış kızıştı - Sayfa 6

Denizbank

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL’ye varan promosyon fırsatı. 0-3.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.000 TL 3.500-7.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL 7.500-9.999 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL 10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 TL

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Emekli promosyonunda dev rakam ortaya çıktı! Bankalar arasında yarış kızıştı - Sayfa 7

Halkbank

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir. 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 3.500 TL altı 3.000 TL 3.500 – 7.499 TL 3.500 TL 7.500 – 9.999 TL 4.500 TL 10.000 TL ve üzeri 5.000 TL

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Emekli promosyonunda dev rakam ortaya çıktı! Bankalar arasında yarış kızıştı - Sayfa 8

Garanti Bankası

Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

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Emekli promosyonunda dev rakam ortaya çıktı! Bankalar arasında yarış kızıştı - Sayfa 9

İş Bankası

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor

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Emekli promosyonunda dev rakam ortaya çıktı! Bankalar arasında yarış kızıştı - Sayfa 10

QNB Finansbank

8.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan promosyon. Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800TL promosyon Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyon Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyon Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon

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Emekli promosyonunda dev rakam ortaya çıktı! Bankalar arasında yarış kızıştı - Sayfa 11

Yapı Kredi

1 Eylül 2023 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 9.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir. Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL’ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

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Emekli promosyonunda dev rakam ortaya çıktı! Bankalar arasında yarış kızıştı - Sayfa 12

Akbank

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını buradan almayı taahhüt eden emeklililer 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilecekler. 3.500 TL altı 6.000 TL 3.500 – 7.499 TL 7.000 TL 7.500 – 9.999 TL 9.000 TL 10.000 TL ve üzeri 10.000 TL

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Emekli promosyonunda dev rakam ortaya çıktı! Bankalar arasında yarış kızıştı - Sayfa 13

Türkiye Finans

9 Aralık 2023-31 Ocak 2024 tarihleri arasında maaşlarını taşıyanlara 15 bin TL’ye varan promosyon. 3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar 3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar 7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar 10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.

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Emekli promosyonunda dev rakam ortaya çıktı! Bankalar arasında yarış kızıştı - Sayfa 14

ING

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı’nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler. 1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız, 3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL, 3.500 TL – 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL, 7.500 TL – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL 10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

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