HADİSE’NİN CESUR AYNA POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme damga vurmaya devam ediyor. Cesur sahne kıyafetleri ve güçlü performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Hadise, bu kez ayna karşısında çektiği bir video ile sosyal medyada olay yarattı.

MOR PAYETLİ ELBİSE VE CESUR POZLAR

Hadise, mor payetli, iddialı bir elbiseyle çektiği videoyu Instagram hesabından paylaştı. Dekolteli tasarımı ve zarif duruşuyla dikkat çeken şarkıcı, güzelliğiyle takipçilerinden büyük övgüler aldı. Videoya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken, paylaşımı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hadise’nin paylaşımına gelen yorumlar arasında “Güzelliğin sınırları zorlanıyor”, “Her zaman olduğu gibi çok zarif” gibi ifadeler yer aldı. Bazı kullanıcılar, Hadise’nin cesur duruşunu ve özgüvenini övgüyle karşılarken, paylaşımı eleştirenler de oldu. Ancak Hadise’nin paylaşımları, hayran kitlesini her geçen gün artırmaya devam ediyor.

SAHNE ÖNCESİ VE SONRASI PAYLAŞIMLARI İLGİ ÇEKİYOR

Hadise, sahne performanslarının yanı sıra sosyal medya içerikleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle konser öncesi hazırlık süreçlerinden ve sahne sonrasından paylaştığı fotoğraf ve videolar, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Cesur kıyafet tercihleri ve iddialı pozlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı, bu yönüyle de sosyal medyada etkin bir figür olmaya devam ediyor.

HADİSE’NİN TARZI VE ÖZGÜVENİ

Kariyerine başladığı günden bu yana özgün tarzı ve cesur duruşuyla dikkat çeken Hadise, her fırsatta kendine olan güvenini yansıtmaktan çekinmiyor. Moda ve sahne kostümleriyle fark yaratan şarkıcı, güzellik anlayışına kattığı özgün dokunuşlarla da takipçilerini etkilemeyi başarıyor.

HAYRANLARINA MESAJ

Hadise, sosyal medyada yaptığı bir başka açıklamada, “Hayat sahnede olduğu kadar sosyal medyada da kendinizi özgürce ifade etme alanıdır. Önemli olan kendinizi sevmek ve güvenmektir.” ifadelerini kullandı. Bu mesaj, hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com