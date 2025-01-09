FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ İLE GENÇLERE DESTEK

Genç çiftlerin heyecanla beklediği faizsiz evlilik kredisiyle ilgili detaylar açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, destek ödemelerinin Mayıs 2025 itibarıyla başlayacağını duyurdu. Bu kredi, genç çiftlerin aile kurma sürecinde ekonomik yüklerini hafifletmeyi hedefliyor.

KREDİ DETAYLARI: FAİZSİZ VE AVANTAJLI

Bakanlık tarafından sağlanacak faizsiz evlilik kredisi, yeni evlenecek çiftlere önemli avantajlar sunuyor:

Kredi Tutarı: 150.000 TL

150.000 TL Vade Süresi: 48 ay

48 ay Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

%0 (Faizsiz) Geri Ödeme Başlangıcı: İlk 2 yıl geri ödeme yapılmayacak

Bu kredi, genç çiftlerin evlilikle ilgili masraflarını karşılamalarını kolaylaştıracak ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle finansal bir rahatlama sağlayacak.

BAŞVURU KRİTERLERİ VE ÖNCELİKLER

Faizsiz evlilik kredisi, tüm genç çiftlere sunulacak olsa da, bazı gruplar öncelikli olarak değerlendirilecek. Bakan Göktaş, özellikle deprem bölgesindeki gençlerin bu destekten öncelikli olarak yararlanacağını belirtti. Başvuru kriterleri arasında şu detaylar öne çıkıyor:

Başvuru sahiplerinin evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri, genç çiftlerin sağlam temellere dayalı bir aile kurmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

MAYIS 2025’TE ÖDEMELER BAŞLIYOR

Faizsiz evlilik kredisine başvurular, 2025 yılının ilk aylarında alınacak ve ödemeler Mayıs 2025 itibarıyla gerçekleştirilmeye başlanacak. Kredi sürecine ilişkin detaylı bilgi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.

GENÇLERİ TEŞVİK VE DESTEK

Bu kredi programı, genç çiftlerin aile kurmalarını teşvik etmeyi ve onların ekonomik yüklerini hafifletmeyi hedefliyor. Bakan Göktaş, bu uygulamanın, gençlerin sosyal risklerden korunmasında ve sağlıklı bir aile yapısı oluşturulmasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN BİR PARÇASI

Faizsiz evlilik kredisi, sadece ekonomik bir destek olmanın ötesinde, genç çiftlere moral ve motivasyon sağlamak için de hayata geçiriliyor. Bu adım, aile kurumunun güçlenmesi ve sosyal dayanışmanın artırılması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr