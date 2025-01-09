FERDİ TAYFUR’UN TELİF GELİRİ VE MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Türk arabesk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, geride bıraktığı eserler ve maddi varlığıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 79 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının yıllık telif gelirleri ve mal varlığıyla ilgili detaylar, hayranları ve kamuoyu tarafından büyük bir merakla karşılandı.

FERDİ TAYFUR’UN TELİF GELİRİ: 35 MİLYON TL

Ferdi Tayfur’un şarkılarından elde ettiği yıllık telif gelirinin toplamda 35 milyon TL olduğu açıklandı. Bu gelirler iki temel kaynaktan sağlanıyor:

Müzik Meslek Birlikleri : Sanatçının eser sahipliği ve yapımcı kimliğiyle müzik meslek birliklerinden yılda yaklaşık 12 milyon TL kazandığı belirtildi.

: Sanatçının eser sahipliği ve yapımcı kimliğiyle müzik meslek birliklerinden yılda yaklaşık 12 milyon TL kazandığı belirtildi. Dijital Platformlar: Şarkılarının dijital platformlarda dinlenmesinden elde edilen gelir ise yıllık 23 milyon TL’ye ulaşıyor.

Sanatçının eserlerinin reklam ve benzeri projelerde kullanılmasından elde edilen ek gelirler ise bu tutarın dışında kalıyor.

MAL VARLIĞI: 87 GAYRİMENKUL VE YARIMADA

Ferdi Tayfur’un sahip olduğu gayrimenkuller de dikkat çekici boyutlarda. Ünlü sanatçının mal varlığı şöyle sıralanıyor:

İstanbul, Adana ve Marmaris’te toplam 87 gayrimenkul.

80 daire ve 7 villa .

. Marmaris’te bir yarımada.

Bu devasa servetin toplam değerinin yaklaşık 3 milyar TL olduğu belirtiliyor.

MİRAS PAYLAŞIMI: HER BİR ÇOCUĞA 600 MİLYON TL

Ferdi Tayfur’un mal varlığı ve telif gelirlerinden oluşan servetinin, sanatçının 5 çocuğu arasında eşit şekilde paylaşılması bekleniyor. Bu durumda, her bir çocuğa yaklaşık 600 milyon TL düşeceği tahmin ediliyor. Tayfur’un miras paylaşımıyla ilgili detaylar, resmi sürecin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

VASİYET VE TELİF HAKLARI

Ferdi Tayfur, şarkılarının ölümünden sonra bedelsiz şekilde seslendirilebileceğini dile getirmişti. Ancak bu talebin meslek birliklerine yazılı olarak bildirilmediği ve resmi bir belge düzenlenmediği öğrenildi. Dolayısıyla, telif gelirleriyle ilgili hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.

FERDİ TAYFUR’UN SANAT MİRASI

Ferdi Tayfur’un yıllar boyunca Türk müziğine kazandırdığı eserler, sanatçının unutulmaz mirası olarak hafızalarda yer etmeye devam ediyor. Telif gelirleri ve mal varlığı, Tayfur’un müzik kariyeri boyunca elde ettiği başarının somut bir göstergesi. Hem ailesi hem de hayranları, sanatçının geride bıraktığı bu mirasla gurur duyuyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr