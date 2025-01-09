OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN İHRACAT REKORU

Türkiye’nin otomotiv sektörü, 2024 yılında tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştı. Toplamda 37 milyar 211 milyon 661 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştiren sektör, bir önceki yıla kıyasla %6 oranında artış kaydetti. Bu başarı, Türkiye’nin ekonomik gücünü ve otomotiv sektöründeki rekabetçi yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

10 ÜLKEYE 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT

2024 yılında Türkiye, 1 milyar dolar ve üzeri ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısını 10’a çıkardı. İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Polonya, Slovenya, Belçika, ABD ve Romanya bulunuyor.

Özellikle Birleşik Krallık’a yapılan ihracat %25 artarak 4 milyar 101 milyon 335 bin dolara ulaştı. Benzer şekilde, Slovenya ve Romanya’ya yapılan ihracatta %33’ün üzerinde artışlar gözlendi. Bu başarı, Türkiye’nin otomotiv sektöründe Avrupa ve ABD gibi önemli pazarlarda güçlenmeye devam ettiğini gösteriyor.

TÜRKİYE İHRACATINDA OTOMOTİVİN PAYI

2024 yılında otomotiv sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatının %16,5’ini oluşturarak ülkenin ihracat lideri konumunu sürdürdü. Bu rakam, otomotivin Türkiye ekonomisindeki kilit rolünü bir kez daha ortaya koydu. Sektör, hem istihdam yaratmada hem de dış ticaret dengesine katkıda önemli bir yere sahip.

OTOMOTİV İHRACATININ ALT KALEMLERİ

Otomotiv sektöründeki ihracat artışı, farklı alt kalemlerde de dikkat çekici bir performans sergiledi:

Binek otomobil ihracatı : %19,4 artışla 11 milyar dolarlık hacme ulaştı.

: %19,4 artışla 11 milyar dolarlık hacme ulaştı. Ticari araç ihracatı : Yeni model lansmanları ve üretim artışlarıyla önemli bir büyüme kaydetti.

: Yeni model lansmanları ve üretim artışlarıyla önemli bir büyüme kaydetti. Otomotiv yan sanayi ürünleri: Sektörün vazgeçilmez bir bileşeni olarak toplam ihracatın önemli bir kısmını oluşturdu.

GELECEK HEDEFLERİ VE STRATEJİLER

Otomotiv sektörü, 2025 yılı ve sonrasında daha yüksek ihracat hedeflerine odaklanmış durumda. Türkiye’nin elektrikli ve hibrit araç üretimindeki yatırımları, sektöre yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin yeşil dönüşüm politikalarına uyum sağlayan çevre dostu üretim teknikleri, Türkiye’nin otomotiv ihracatındaki rekabet gücünü artıracak.

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GÜCÜ

2024 yılı itibarıyla Türkiye’nin otomotiv sektörü, küresel ölçekteki başarısıyla dikkat çekiyor. İhracat rakamlarının yanı sıra yenilikçi üretim yöntemleri, sektörün gelecekteki büyüme potansiyelini destekliyor. Otomotiv sektöründeki bu rekor, Türkiye’nin dünya otomotiv pazarındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr