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Las Vegas’ta dehşet!

Las Vegas’ta dehşet!
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21 Temmuz 2022 - 17:18

Las Vegas’ta dehşet! Dünya Poker Turnuvası’nda silahlı saldırgan paniği

Las Vegas’ta dehşet Dünya Poker Turnuvası’nda silahlı saldırgan paniği

Birçok Hollywood filmine ilham olan ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas’ta yaşanan inanılmaz anlar sosyal medyaya yansıyınca viral oldu. Dünya Poker Turnuvası’nda yaşanan silahlı saldırgan paniği yüzünden ortalık savaş alanına dönerken poker oyuncularının bazıları da yaralandı…

ABD’de bir süredir arka arkaya yaşanan silahlı saldırılar halka büyük bir korku yerleşmesine, insanların en küçük bir olayda bile büyük panik yaşanmasına neden oldu.

Son aylarda okullarda, kiliselerde ve metro istasyonlarında gerçekleşen silahlı ve bıçaklı saldırılar çok sayıda can aldı. Bu saldırıların birçoğu siyahlara, Asya kökenlilere ve göçmenlere yönelirken kimi zamanda saldırganların eylemlerinin arkasında neyin olduğu anlaşılamadı.

Birçok Hollywood filminin dekoru olan, ABD’nin ve dünyanın en büyük kumar merkezlerinden olan Las Vegas’ta da benzer anlar yaşandı ve olay sosyal medyaya yansıyınca gündemin en çok konuşulan şeylerinden biri oldu.

Las Vegas’ta dehşet Dünya Poker Turnuvası’nda silahlı saldırgan paniği

Yaşanan karmaşa sosyal medyaya böyle yansıdı

 

Cumartesi gecesi Las Vegas’ta, Dünya Poker Turnuvası’nda silahlı bir saldırgan olduğu haberi yayılınca ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Resmi WSOP (Dünya Poker Turnuvası) hesabı pazar sabahı erken saatlerde “Oyunculara turnuva alanını boşaltmaları söylendi. Şu anda gerçekleşen turnuvaların durumu hakkında bir güncelleme yok. Oyun alanında aktif bir nişancı gözükmüyor.” şeklinde tweet attı.

Poker yıldızı Daniel Negreanu, avucunun kanlı bir resmini tweetledi ve etrafta koşuşturan panik içindeki insanların arasında kaldığı için yaşadıklarını anlattı.

 

Las Vegas’ta dehşet Dünya Poker Turnuvası’nda silahlı saldırgan paniği

Poker yıldızı  Daniel Negreanu yaralanan elini sosyal medya hesabından böyle paylaştı

 

Ezilen tek kişi Negreanu değildi.

Bir başka poker oyuncusu Michael Trivett de sosyal medya hesabında “İnsanlar çığlıklar atarak ateş etmeye, yere düşmeye ve ayaklar altına alınmaya başladı. Benim için turnuva bitmiştir. Seneye görüşürüz.” yazdı.

Yaşanan panik turnuvanın düzenlendiği otelden taşıp yakındaki başka otellere de taşındı.

Sezar adlı otelde akşam yemeği yediği sırada NoahEagle ile birlikte olan ESPN kanalının NBA yayıncısı ve radyo sunucusu Jorge Sedano ise “Herkes bize doğru koşuyor ve çığlık atıyordu. Forum mağazası bir mağazanın garajından çıkıp sokağa fırladık. Oldukça korkutucuydu. Otele güvenli bir şekilde geri döndük. Yaşananlar çılgıncaydı. Neyse ki, yanlış alarmdı. Ama etrafta bir silahlı saldırgan olduğunu söyleyerek ve çığlıklar atarak size doğru koşan bir insan denizi gördüğünüzde aklınız yerinden gidiyor.” dedi.

 

Las Vegas’ta dehşet Dünya Poker Turnuvası’nda silahlı saldırgan paniği

ABD son birkaç ayda art arda gelen silahlı saldırılarla sarsıldı

 

Tüm bu karmaşanın ardından Las Vegas polisi sonunda ne olduğunu açıkladı.

Polis departmanın sosyal medya hesabı “Bu gece MGM yakınında bir silahlı saldırı olduğuna dair haberler asılsız” diye tweet attı. Polis, açıklamasında “İlk raporlar, vale alanındaki insanları ürküten yüksek bir gürültüye neden olan bir cam kapının kırıldığı yönünde.”

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