EDİP AKBAYRAM YOĞUN BAKIMDA

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram (75), geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. Evinin banyosunda düşme sonucu iç kanama geçiren sanatçı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akbayram’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor ve entübe edildiği öğrenildi.

KIZI TÜRKÜ AKBAYRAM’DAN AÇIKLAMA

Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, yaptığı açıklamada, sanatçının kısa bir süre önce zatürre tedavisi gördüğünü ve taburcu edildiğini belirtti. Ancak evde yaşanan talihsiz düşme sonrası farklı komplikasyonlar geliştiğini ifade eden Akbayram, “Babam şu anda yoğun bakımda. Doktorlarımızın elinden geleni yaptığına inanıyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin.” dedi.

EDİP AKBAYRAM’IN MÜZİK KARİYERİ VE TÜRK MÜZİĞİNE KATKILARI

1950 yılında Gaziantep’te dünyaya gelen Edip Akbayram, Anadolu pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. Çocuk felci nedeniyle bir ayağında sakatlık yaşayan sanatçı, müziğe lise yıllarında kurduğu orkestra ile adım attı. 1971 yılında Altın Mikrofon Yarışması’nda “Kükredi Çimenler” adlı bestesiyle birinci olarak adını geniş kitlelere duyurdu.

1974 yılında kurduğu Dostlar Orkestrası ile Türkiye’de Anadolu rock ve halk müziğini modern dokunuşlarla birleştirerek unutulmaz eserlere imza attı. “Aldırma Gönül”, “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ve “Deniz Üstü Köpürür” gibi şarkıları, müzikseverlerin hafızalarında yer edinmiş eserler arasında.

SANAT CAMİASINDAN DESTEK MESAJLARI

Edip Akbayram’ın yoğun bakıma alınması haberinin ardından, sanat dünyasından ve sevenlerinden destek mesajları gelmeye başladı. Birçok ünlü isim, sosyal medya üzerinden “acil şifa” dileklerini paylaşırken, hayranları da dualarını sanatçı için gönderiyor.

HAYRANLARINDAN VE CAMİADAN BEKLENTİLER

Sanatçının durumu yakından takip edilirken, müzik camiası ve sevenleri Edip Akbayram’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını umut ediyor. Bu süreçte, doktorların sanatçının durumunu stabil tutmak için yoğun çaba sarf ettiği belirtiliyor.

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr