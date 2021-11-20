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Beşiktaş’ta Fikret Orman’a tepki! ‘Fareler kaçar…’

Beşiktaş’ta Fikret Orman’a tepki! ‘Fareler kaçar…’
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20 Kasım 2021 - 12:11

Beşiktaş’ta Fikret Orman’a tepki! ‘Fareler kaçar…’

Son dakika: Beşiktaşta Fikret Ormana tepki Fareler kaçar...

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı’na 2 yıl aradan sonra katılan eski başkan Fikret Orman, konuşmasının ardından toplantıdan ayrılınca büyük tepki çekti.

Beşikaş Divan Kurulu Toplantısı’nda sert açıklamalar yapan ve konuşmasının ardından salondan ayrılan Fikret Orman’a üyeler ‘Gitmek yok başkan! Nereye gidiyorsun, otur bizi dinle. Saygısızlık yapıyorsun insanlara…’ şeklinde tepki gösterdi.

Orman’ın ardından söz alan Ali Rıza Dizdar ise eski başkana; “Burada biri konuştu, kaçtı. Fareler kaçar gider. Kargalar da kartallardan kaçar giderler.” diyerek tepki gösterdi.

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