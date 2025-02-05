NACİ GÖRÜR’DEN KORKUTAN UYARI

Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul ve çevresi için oldukça korkutucu bir uyarıda bulundu. Görür, Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük depremin 7.5 büyüklüğünde olacağını ve yaklaşık 2 dakika süreceğini belirtti. Bu deprem, İstanbul’daki 4 milyon kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Görür, İstanbul’da 100.000 binanın çok ağır hasar göreceğini ve bu durumun büyük bir felakete yol açacağını ifade etti.

Marmara Depreminin Etkileri ve İstanbul’un Durumu

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara’daki büyük depremin Türkiye’nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığını tehdit edebileceği konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul gibi büyük bir metropolde bu kadar büyük bir depremin yaratacağı tahribatın boyutları, hem maddi hem de manevi açıdan çok büyük olacak. Görür, Marmara Denizi’nde beklenen büyük depremin ardından, şehirdeki ulaşım altyapısı, sağlık hizmetleri ve diğer temel hizmetlerin büyük ölçüde aksayacağını ve şehirdeki yaşamın neredeyse durma noktasına geleceğini belirtti.

Hazırlıkların Yetersizliği ve Acil Durum Planları

Görür’ün açıklamaları, İstanbul’daki deprem hazırlıklarının yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem öncesi alınacak önlemler ve şehirdeki binaların güçlendirilmesi gibi acil durum planlarının gerekliliği, her geçen gün daha büyük önem kazanıyor. Ancak, şu anki hazırlık seviyesinin olası bir felakete karşı yeterli olmayacağı ve İstanbul’un büyük bir yıkımla karşı karşıya kalabileceği düşünülüyor.

Sonuç Olarak, Depreme Hazırlık Şart

Prof. Dr. Naci Görür’ün uyarıları, Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük depremin Türkiye için büyük bir felaket olabileceğini gözler önüne seriyor. İstanbul’daki 4 milyon insanın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı, 100.000 binanın yıkılacağı ve ekonomik kayıpların büyük olacağı düşünülüyor. Bu nedenle, yetkililer ve halkın deprem hazırlıklarına öncelik vererek, ciddi adımlar atması gerekmektedir.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr