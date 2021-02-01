Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, son dönemde aşk hayatıyla ve konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmüyor.

Coş Dalgalan şarkısının klip çekimlerine başlayan güzel şarkıcı, elbisesiyle su altına daldı.

Dalış tüpü kullanarak havuzun içinde çekimler yapan Hadise o anlardan kareleri de Instagram’dan paylaştı.