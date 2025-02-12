YÜSRA GEYİK’TEN CESUR TARZ! GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇIK BİRAKTI!

YÜSRA GEYİK’TEN CESUR PAYDAŞIM! ŞEFFAF TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Ekranların sevilen isimlerinden Yüsra Geyik, sosyal medya paylaşımlarıyla birlikten söz kesmeye devam ediyor. Son olarak yaptığı cesur paylaşım, takipçilerini mest etti.

GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇIK BİRAKTI

Arka Sokaklar dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen ve son olarak Bir Gece Masalı dizisinde rol alan Yüsra Geyik, çekim anlarından bir videosunu izleyenleriyle paylaştı. Gömleğinin düğmelerini açık çalıştırma şeffaf sütyeniyle poz veren oyuncu, tarzıyla dikkatleri üzerine dikkat çekti.

Daha önce bir röportajda yaşanan sahneler hakkında konuşan Geyik, “Açı ayarlarken daha iyi durmak istiyordu. O esnada hiçbir şey yapmadan” hayattan faydalanmıştı.