YILDIZ TİLBE’DEN KİMYASAL YANIK AÇIKLAMASI: “YÜZÜM GEÇTİ SAYILIR”

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde yüzünde oluşan kimyasal yanıklar nedeniyle hayranlarını korkutmuştu. “Delikanlım”, “Hastayım Sana” gibi unutulmaz şarkıların sevilen ismi olan Tilbe, saç boyası sonrası oluşan kimyasal yanıklar nedeniyle sağlık sorunları yaşamıştı.

“BİR DAHA SAÇIMA BOYA SÜREMEYECEĞİM”

Saçlarını boyadığı sırada yüzünde yanıklar oluşan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüzünün son halini paylaşarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum.”

Bu açıklamasıyla hayranlarını endişelendiren ünlü sanatçı, yüzünde oluşan yaraların fotoğrafını da paylaşmıştı.

“YÜZÜM GEÇTİ SAYILIR”

Son olarak X (eski Twitter) hesabından sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapan Tilbe, sevenlerine “İyiyim” mesajı verdi. Ünlü sanatçı, paylaşımında şunları söyledi:

“İyiyim, Allah’a şükür. Siz de iyi misiniz? Güzellikler dilerim. Yüzüm geçti sayılır, inşallah.”

HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI

Tilbe’nin yaptığı paylaşım sonrası hayranları, sosyal medyada “Geçmiş olsun”, “Dikkat et Yıldız abla”, “Senin sağlığın her şeyden önemli” gibi yorumlarla ünlü şarkıcıya destek oldu.

YILDIZ TİLBE KİMDİR?

1966 yılında İzmir’de doğan Yıldız Tilbe, Türk müziğinin en sevilen ve en özgün sanatçılarından biridir. “Delikanlım”, “Vazgeçtim”, “Sana Değer” gibi sayısız hit parçaya imza atan Tilbe, güçlü sesi ve kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

Hem besteci hem söz yazarı kimliğiyle de bilinen Yıldız Tilbe, yıllardır müzik piyasasında başarılı kariyerini sürdürmektedir.

SAĞLIĞINA KAVUŞUYOR

Yüzündeki kimyasal yanıkların hızla iyileşmekte olduğunu belirten Yıldız Tilbe’nin, kısa sürede tamamen sağlığına kavuşması bekleniyor. Sanatçının hayranları ise yeni konserler ve projeler için heyecanla beklemeye devam ediyor.

Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr