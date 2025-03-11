DEFNE SAMYELİ’NİN EVLİLİK KRİTERİ ŞOKE ETTİ! “DOĞRU KİŞİYİ BULURSAM 24 SAATTE EVLENİRİM”

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit görüntüsüyle adından sıkça söz ettiren Samyeli, evlilik kriterlerini ilk kez açıkça dile getirdi.

“DOĞRU KİŞİYİ BULURSAM 24 SAATTE EVLENİRİM”

Geçtiğimiz günlerde “Doğru kişiyi bulursam 24 saatte evlenirim” diyerek dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kıbrıs’ta sahne almadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu açıklamasının hatırlatılması üzerine Samyeli, evlilikten beklentilerini ve kriterlerini tek tek sıraladı.

“HAYATIMA FARKLI BİR BOYUT KATACAKSA EVLENİRİM”

Defne Samyeli, evliliğe bakış açısını şu sözlerle dile getirdi:

“Çok genç yaşta evlenip anne olduğum ve evlilik hayatını uzun uzun yaşadığım için evlilikle ilgili birçok konuda tatmin oldum. Bu saatten sonra hayatıma çok farklı bir boyut kazandıracaksa biriyle evli olabilirim.”

“AŞK DEĞİL, ÖNCE GÜVEN”

Ünlü sunucu, aşk kadar güvenin de önemli olduğunun altını çizdi:

“Şu anda benim için en önemli olan elbette ki aşk ama güven çok daha önemli. Arkadaşlığı sağlayabilmek ve hayatın içinde önceliklerimizin aynı olması da önemli.”

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

1972 yılında İstanbul’da doğan Defne Samyeli, İstanbullu amiral Haluk Samyeli ve otelcilik eğitimi almış annesi Sendegül Samyeli’nin kızı. Nişantaşı Anadolu Lisesi’nden üçüncülükle mezun olan Samyeli, Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’ne başlamış, ardından İş İdaresi Bölümü’ne yatay geçiş yaparak buradan mezun olmuştur.

MEDYA KARİYERİ

1991 yılında Magic Box (Inter Star) güzellik yarışmasında Türkiye üçüncüsü seçilen Samyeli, televizyonculuğa “İyi Günler Türkiye” programıyla adım attı. Ardından Kanal D Ana Haber Bülteni’ni sunarak farklı sunuş tarzıyla uluslararası ödüller kazandı.

Show TV Ana Haber, Milliyet ve Güneş gazetelerinde köşe yazarlığı, ATV’de “Defne Her Şey Bambaşka” gibi birçok projede yer aldı.

OYUNCULUK VE MÜZİK KARİYERİ

Oyunculuk kariyerinde “Kurtlar Vadisi Pusu” (Ajan Zeynep), “İstanbullu Gelin”, “Hekimoğlu” ve “Sol Yanım” gibi dizilerde rol aldı.

Müzik alanında 1994’te “Tek Başına” albümüyle adını duyurdu. Melih Kibar şarkılarından oluşan albümüyle müzikte de başarı yakalayan Samyeli, Belkıs Aran, Gül Sabar, Tülay Uyar ve Bruce Kolb’tan şan eğitimi aldı.

ÖZEL HAYATI

1995 yılında mimar Eren Talu ile evlenen Samyeli’nin, bu evlilikten Deren (1996) ve Derin (2003) adında iki kızı bulunuyor. Çift 2011 yılında boşandı.

2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanan Samyeli, New York’ta gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Samyeli, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle hala güzelliği ve fiziğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

EVLİLİĞE AÇIK AMA SEÇİCİ

Defne Samyeli, doğru kişiyi bulması halinde evliliğe açık olduğunu söylese de, güven, dostluk ve ortak değerler gibi konuları öncelik olarak belirtiyor. Samyeli’nin bu açıklamaları, hayranları ve magazin gündemi tarafından şimdiden büyük ilgiyle takip ediliyor.

Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr