Boğaz Manzaralı Yalıda Sosyetik Doğum Günü

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Boğaz manzaralı yalısında yakın dostları ve ailesi için özel bir doğum günü daveti verdi. Davet, sadece aile üyeleri ve yakın dostlarla sınırlı tutuldu.

Sosyetenin Ünlü İsimleri Katıldı

Yemekte, Arzu Sabancı, Nazlı Sabancı, Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, Aslı Gümüşel, Yonca Ebuzziya, Neslihan Sabancı, Aslıhan Koruyan Sabancı gibi sosyetenin tanınmış isimleri bir araya geldi.

Sanat Dünyasından Konuklar

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre de davete katılarak renk kattı. Çehre, davet sırasında çekilen kareleri sosyal medyada “Sevgili Arzu’nun doğum gününden” notuyla paylaştı.

Sohbet ve Keyifli Anlar

İstanbul’un sonbahar akşamında gerçekleşen davette, misafirler bol bol sohbet edip yemeğin tadını çıkardı. Paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü ve gündem oldu.