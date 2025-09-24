  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Boğaz Manzaralı Yalıda Sosyetik Doğum Günü

Boğaz Manzaralı Yalıda Sosyetik Doğum Günü

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı güncellendi
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Boğaz manzaralı yalısında yakın dostları ve ailesi için özel bir doğum günü daveti verdi. Davet, sadece aile üyeleri ve yakın dostlarla sınırlı tutuldu.

Sosyetenin Ünlü İsimleri Katıldı

Yemekte, Arzu Sabancı, Nazlı Sabancı, Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, Aslı Gümüşel, Yonca Ebuzziya, Neslihan Sabancı, Aslıhan Koruyan Sabancı gibi sosyetenin tanınmış isimleri bir araya geldi.

Sanat Dünyasından Konuklar

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre de davete katılarak renk kattı. Çehre, davet sırasında çekilen kareleri sosyal medyada “Sevgili Arzu’nun doğum gününden” notuyla paylaştı.

Sohbet ve Keyifli Anlar

İstanbul’un sonbahar akşamında gerçekleşen davette, misafirler bol bol sohbet edip yemeğin tadını çıkardı. Paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü ve gündem oldu.

 

Sosyeteden boğaz manzaralı yalıda doğum günü! Kimler var kimler... - Sayfa 1

Boğaz Manzaralı Yalıda Sosyetik Doğum Günü
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp