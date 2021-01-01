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Yıldız Tilbe TRT Spikerine Sitem Etti!

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Yıldız Tilbe TRT Spikerine Sitem Etti!
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10 Eylül 2021 - 14:15
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Aşı yaptırmayacağını sık sık dile getiren ve bu konuda da tartışmalara neden olan Yıldız Tilbe’yi TRT Ana Haber Spikeri Ersoy Dede çileden çıkardı.

Ersoy Dede, TRT ekranlarında aşı karşıtlarıyla ilgili bir haberde Yıldız Tilbe’nin de “aşı karşıtı” olarak nitelendirince olanlar oldu.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Yıldız Tilbe, “TRT1 ayıp değil mi yalan haber yapıyorsunuz, beni aşı karşıtı ilan ediyorsunuz, yakıştı mı size kaç gündür aşı olmadım diyorum, ben karşıt ya da kale değilim” ifadelerini paylaştı.

TRT Ana Haber Spikeri Ersoy Dede bu ifadelere karşılık, “Anlamadım aşı olmadığınızı, aşıya karşı olduğunuzu söyledim. Neye itirazınız” yanıtını verdi.

İşte o paylaşımlar:

 

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