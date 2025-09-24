Pilotların Skandalları Sürüyor: Yeni WhatsApp Grubu Ortaya Çıktı

Türk bir havayolu şirketinde çalışan pilotların skandalları devam ediyor. Daha önce pilotların hosteslerle yaşadıkları birliktelikleri paylaştığı ve “Meziyetli Hostesler” adlı WhatsApp grubu ifşa edilmişti. Şimdi ise pilotların gümrükten mal kaçırmak için kurdukları öne sürülen bir WhatsApp grubundaki yazışmalar ortaya çıktı.

İddialara göre, pilotlar yurtdışından gelirken “Gümrük memuru yerinde mi?” sorusuyla gümrüğe takılmadan eşyalarını yurda sokmaya çalışıyordu. AirportHaber Genel Yayın Koordinatörü Ali Kıdık, THY Airbus 330 First Officer (F/O) pilotlarının WhatsApp grubundaki yazışmalarını paylaşarak, gümrükten ne kaçırıldığına dair soruları gündeme taşıdı. Mesajlarda, Rolex, pırlanta, elektronik eşya veya yasaklı maddelerin kaçırıldığı iddiaları yer alıyor.

Daha önce pilot Emre Cömert’in evli bir hostesle üç yıllık ilişkisi ve “Meziyetli Hostesler” grubundaki paylaşımlar büyük infiale yol açmıştı. Yeni ortaya çıkan yazışmalar, pilotların skandallarının bununla sınırlı kalmadığını ve meslek hayatlarında ciddi etik ihlaller yaşandığını gözler önüne seriyor.