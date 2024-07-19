26 yıllık Koç idaresi sona erdi!

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı, 26 yıldır Koç Holding ortaklığı tarafından işletildikten sonra, yapılan son ihaleyle yeni bir sahibe geçti. Diyarbakırlı iş insanı Vahit Karaarslan, 505 milyon dolarlık teklifle ihaleyi kazanarak Türkiye’nin en merak edilen isimlerinden biri haline geldi. İstanbul’un en büyük ikinci marinası olan Kalamış için daha önce iptal edilen iki ihale sonrasında bu son ihale büyük ilgi gördü. Karaarslan, ihalede Koç Grubu’nu 1 milyon dolar farkla geride bıraktı.
1975 doğumlu Karaarslan, 27 yıl önce ticarete atıldı ve tarım, akaryakıt, gayrimenkul gibi sektörlerde faaliyet gösterdi. Çok sayıda kamu ihalesi kazanan Karaarslan, vergi rekortmenleri listesinde yer almadı. Marina sektörüne girişini ise “Teknem yok, tekneye de binmem. Değişik bir alternatif olarak bu sektöre girelim dedik,” sözleriyle açıkladı.
Gazete Oksijen yazarı Ali Boratav ise ihale sonucunu değerlendirerek, “Karaarslan ne kadar yatırım planladı bilemeyiz ama bazı fizibilite raporlarına göre 300 milyon dolar gerekiyor. Yani sabit yatırım bir anda 800 milyon dolara çıkıyor. Bu maliyet hangi gelirle finanse edilecek? Umalım ki bu ihale Kadıköy ve Fenerbahçe’yi değiştirmesin,” yorumunu yaptı.