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Jandarma subay-astsubay alımı sonuçları sorgulama | 2023 JGK Jandarma astsubay alımı sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Jandarma subay-astsubay alımı sonuçları sorgulama | 2023 JGK Jandarma astsubay alımı sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
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15 Mart 2023 - 11:18

Jandarma Astsubay alımı sonuçları için açıklama bekleniyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak olan Jandarma astsubay ve subay alımı 2023 için gözler yeni açıklamalara çevrildi. Jandarma astsubay alımı başvuruları geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Jandarma astsubay, subay sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile kontrol edilebilecek. Peki, Jandarma subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2023, ne zaman açıklanacak? JGK Jandarma astsubay alımı sonuçları ve fiziki yeterlilik sınavı detayları…

 

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yer alacak subay ve astsubay alımı başvuruları tamamlandı. Başvuruda bulunan adaylar Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak duyurulara odaklandı. Peki, 2023 Jandarma subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

 

2/32023 JANDARMA SUBAY – ASTSUBAY SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

2023 JANDARMA SUBAY – ASTSUBAY SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

 

Başvuru yapan adayları beklediği Jandarma subay – astubay alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulacağı tahmin ediliyor. Adaylar başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile kontrol edilebilecek.

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3/3FİZİKİ YETERLİLİK VE SÖZLÜ MÜLAKAT SINAVLARI NASIL YAPILIR

FİZİKİ YETERLİLİK VE SÖZLÜ MÜLAKAT SINAVLARI NASIL YAPILIR?

 

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Değerlendirmede adayın;

(a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

(b) Kendisinden istenileni kavrama,

(c) Özgüveni,

(ç) İfade etme yeteneği,

(d) Beden dilini kullanma becerisi, beş ayrı kritere göre her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere yüz tam puan üzerinden yapılır.

Adayın mülâkat sınavından başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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Jandarma subay-astsubay alımı sonuçları sorgulama | 2023 JGK Jandarma astsubay alımı sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
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