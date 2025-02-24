  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Yeşim Salkım, Sinan Akçıl’a Sert Çıkıştı: “İnsanlığını Vicdanını Görelim!”

Yeşim Salkım, Sinan Akçıl’a Sert Çıkıştı: “İnsanlığını Vicdanını Görelim!”

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Sinan Akçıl’ın açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Sinan Akçıl, AKP MKYK listesinde yer almamış olsa da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ben ‘şimdilik’ sanat, müzik alanında bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyorum” demişti. Bu açıklama, Yeşim Salkım’ı çileden çıkarttı.

Sinan Akçıl’ın Açıklaması Tepki Çekti

Sinan Akçıl, gazeteci Sinan Burhan’ın, ünlü şarkıcı ve futbolcu Mesut Özil’in AKP MKYK’sında yer alacağı yönündeki iddialarının ardından sosyal medyada, “Duruşum bellidir” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Ayrıca, “Her zaman güzel ülkemin hizmetindeyim ve 10-15 yıldan fazla süredir de duruşum bellidir” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Sinan Akçıl’ın bu açıklamaları, Salkım’ı oldukça sinirlendirdi.

Yeşim Salkım’dan Sert Tepki

Yeşim Salkım, sosyal medya üzerinden Sinan Akçıl’a sert bir çıkış yaptı. “Oğlum seni tanırım kimse senin politik görüşünü merak etmiyor aslında!” diyerek başladığı açıklamasında, Salkım, “Bizler kulisini bildiğimizin sahnesini de merak etmiyoruz! Biraz insan ol da arada şu ülkede ölen çocuklar için bir şeyler yaz da gerçekten yüreğin olduğunu anlayalım!!!” ifadelerini kullandı.

Salkım, Akçıl’a yönelik tepkisini şu sözlerle sürdürdü: “Beste yaparken politikadan mı besleniyorsun? Çözemedik gitti… İnsanlar yandı otellerde, çocuklar, kadınlar öldü bir gün de çık bir video çek de insanlığını vicdanını görelim! Yüce Allah yazabilmek için onun yüceliğine gerçekten inanmak gerekir… Şimdi açacağım ağzımı da mesleğime saygımdan susuyorum!”

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

Yeşim Salkım, Sinan Akçıl’a Sert Çıkıştı: “İnsanlığını Vicdanını Görelim!”
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp