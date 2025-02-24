Dilan Çıtak ve Levent Dörter Boşanıyor mu? Ayrılık İddiaları Gündemde

Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bir gelişme yaşanıyor. Ünlü şarkıcı Dilan Çıtak, eşi Levent Dörter ile ayrılma kararı aldığı iddialarıyla gündeme geldi. İki isim de sosyal medya paylaşımlarıyla bu ayrılık spekülasyonlarını güçlendirdi.

Ayrılık İddiaları Güçleniyor

Dilan Çıtak ve Levent Dörter’in 2022 yılında evlenmesinin ardından mutlu bir evlilik sürdükleri düşünülen çiftin boşanacağına dair söylentiler gündemde. Gazeteci Uğur Kotan’ın duyurduğu bilgiye göre, çift boşanma kararı aldı. Çıtak ve Dörter, sosyal medya hesaplarında yaptıkları imalı paylaşımlarla bu iddiaları doğruladı gibi görünüyor.

Paylaşımlarını Sildiler ve Hesaplarını Kapattilar

Dilan Çıtak, son paylaşımlarında “Uyan güzel kız seni yepyeni başlangıçlar bekliyor” ifadelerini kullandı. Eşi Levent Dörter ise “Sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeydir ama aynı zamanda özgürleştiricidir” şeklinde duygusal bir paylaşımda bulundu. Dörter, bunun yanı sıra “Kendimizi gerçekten bulmak için bazı insanları kaybetmemiz gerekir” dedi.

Çiftin paylaşımlarının ardından, Levent Dörter eşiyle olan tüm paylaşımlarını sildi ve Dilan Çıtak ise sosyal medya hesabını kapattı. Bu hareketler, çiftin ayrılacağına dair dedikoduları daha da güçlendirdi.

Dilan Çıtak ve Levent Dörter’in ilişkilerindeki bu gelişmeler, magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Ayrılık iddialarına dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/