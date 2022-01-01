55 yaşındaki ünlü oyuncu Salma Hayek kusursuz vücuduyla gençlere taş çıkardı
Meksikalı-Amerikalı dünyaca ünlü yıldız oyuncu Salma Hayek, bikinili pozu ile adeta büyüledi. 55 yaşında olan Hayek’in güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.
Meksikalı-Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı olan Salma Hayek, tatilden fotoğrafını paylaştı.
Lübnanlı bir baba Meksikalı bir annenin kızları olan Hayek, mavi bikinili pozuyla nefes kesti.
İngilizce, Arapça ve Portekizce bilen yetenekli oyuncu 55 yaşında olmasına rağmen kusursuz vücuduyla dikkat çekti.
1989 yapımı pembe dizi Teresa’da başrol oynayarak oyunculuk kariyerine başlayan ünlü yıldız, kendine hayran bıraktı.
1993 yılında Antonio Banderas ile birlikte ‘Desperado’ filminde rol alarak kariyerinde zirveyi gören Salma Hayek, bu sene peş peşe Eternals ve House of Gucci filmleriyle hayranlarının karşısına çıktı.
Bikinili pozlarını Instagram sayfasına paylaşan Hayek, “Yeni yıl kararlarınızı almayı unuttuysanız, hala çok geç değil. Ben benimkini yaptım ama yenilerini listeye ekliyorum.” notunu düştü.
İşte o poz…