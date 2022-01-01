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55 yaşındaki ünlü oyuncu Salma Hayek kusursuz vücuduyla gençlere taş çıkardı

55 yaşındaki ünlü oyuncu Salma Hayek kusursuz vücuduyla gençlere taş çıkardı
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27 Ocak 2022 - 14:51

55 yaşındaki ünlü oyuncu Salma Hayek kusursuz vücuduyla gençlere taş çıkardı

Meksikalı-Amerikalı dünyaca ünlü yıldız oyuncu Salma Hayek, bikinili pozu ile adeta büyüledi. 55 yaşında olan Hayek’in güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.

55 yaşındaki ünlü oyuncu Salma Hayek kusursuz vücuduyla gençlere taş çıkardı - Sayfa 1

Meksikalı-Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı olan Salma Hayek, tatilden fotoğrafını paylaştı.

55 yaşındaki ünlü oyuncu Salma Hayek kusursuz vücuduyla gençlere taş çıkardı - Sayfa 2

Lübnanlı bir baba Meksikalı bir annenin kızları olan Hayek, mavi bikinili pozuyla nefes kesti.

55 yaşındaki ünlü oyuncu Salma Hayek kusursuz vücuduyla gençlere taş çıkardı - Sayfa 3

İngilizce, Arapça ve Portekizce bilen yetenekli oyuncu 55 yaşında olmasına rağmen kusursuz vücuduyla dikkat çekti.

55 yaşındaki ünlü oyuncu Salma Hayek kusursuz vücuduyla gençlere taş çıkardı - Sayfa 4

 1989 yapımı pembe dizi Teresa’da başrol oynayarak oyunculuk kariyerine başlayan ünlü yıldız, kendine hayran bıraktı.

55 yaşındaki ünlü oyuncu Salma Hayek kusursuz vücuduyla gençlere taş çıkardı - Sayfa 5

1993 yılında Antonio Banderas ile birlikte ‘Desperado’ filminde rol alarak kariyerinde zirveyi gören Salma Hayek, bu sene peş peşe Eternals ve House of Gucci filmleriyle hayranlarının karşısına çıktı.

55 yaşındaki ünlü oyuncu Salma Hayek kusursuz vücuduyla gençlere taş çıkardı - Sayfa 6

Bikinili pozlarını Instagram sayfasına paylaşan Hayek, “Yeni yıl kararlarınızı almayı unuttuysanız, hala çok geç değil. Ben benimkini yaptım ama yenilerini listeye ekliyorum.” notunu düştü.

55 yaşındaki ünlü oyuncu Salma Hayek kusursuz vücuduyla gençlere taş çıkardı - Sayfa 7

İşte o poz…

55 yaşındaki ünlü oyuncu Salma Hayek kusursuz vücuduyla gençlere taş çıkardı - Sayfa 8

55 yaşındaki ünlü oyuncu Salma Hayek kusursuz vücuduyla gençlere taş çıkardı - Sayfa 12

55 yaşındaki ünlü oyuncu Salma Hayek kusursuz vücuduyla gençlere taş çıkardı - Sayfa 13

55 yaşındaki ünlü oyuncu Salma Hayek kusursuz vücuduyla gençlere taş çıkardı - Sayfa 16

55 yaşındaki ünlü oyuncu Salma Hayek kusursuz vücuduyla gençlere taş çıkardı - Sayfa 17

55 yaşındaki ünlü oyuncu Salma Hayek kusursuz vücuduyla gençlere taş çıkardı - Sayfa 20

55 yaşındaki ünlü oyuncu Salma Hayek kusursuz vücuduyla gençlere taş çıkardı - Sayfa 21

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