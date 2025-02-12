Müzikonair Altın Panorama Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Müzikonair Altın Panorama Ödülleri , Cem Karaca Kültür Merkezi ‘nde müzik ve medya camiasının en iyileri ödüllerine kavuştu.

Sevtap Gül ve İrfan Aslanhan‘ın sunduğu ödül gecesinde ise esprili yaklaşımı, her konukla özel olarak temas kurmasıyla dikkati çeken aktivist gazeteci Seyhan Soylu oldu. Soylu, gecede “Türkiye’yi yabancı misyon şeflerine” tanıtmak için yaptığı gazetecilik faaliyetleri nedeniyle “özel ödül”e layık görülmüştü… Seyhan Soylu 85 ülkenin büyükelçi ve bakan düzeyindeki politikacılarıyla yaptığı özel söyleşileriyle Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunan nadir gazeteciler arasında yer alıyor…

Müzik sektörüne yaptığı katkılar nedeniyle Kültür Bakanlığında hakkında güzel sözler üretilen, Müzikonair CEO’su Özcan Beylan‘ın ev sahipliğini yaptığı geceye müzik sektörünün önemli temsilcileri katılırken Balık Ayhan ve Ritim Topluluğu da sahne aldı…

Sanat ve Medya Dünyasının Önde Gelen İsimleri Katıldı

Ödül törenlerine müzik ve medya dünyasının en önemli isimleri katıldı. Gecede yer alan isimleri arasında, MESAM Başkanı Recep Ergül, MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen, Latif Doğan, Aydoğan Tayfur, Onur Akay, Aşkın Tuna, Behzat Gerçeker, Elif Buse Doğan, Ersay Üner, Seda Üren, Davut Güloğlu, Ufuk Beydemir, Salman Tin, Erhan Konuk, aktivist gazeteci Seyhan Soylu, Enver Aysever ve İbrahim Konar gibi önemli medyatik karakterler yer aldı…

Ferdi Tayfur’a Özel Anma Plaketi Takdim Edildi

Kısa bir süre önce hayatını kaybeden arabesk döneminin efsane ismi Ferdi Tayfur için duygusal video klipin ardından , Aydoğan Tayfur ve Ufuk Beydemir’e “Ferdi Tayfur Anma Plaketleri” takdim edildi

Ferdi Tayfur’un yeğeni ve müzisyen Aydoğan Tayfur , “Siz onu benden daha iyi tanıyorsunuz ama ben uzun süredir onun vokalistliğini yaptım. Allah rahmet eylesin, ecel bizi ondan kopardı.” diyerek özlemini dile getirdi…

Meslek Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

MESAM Başkanı Recep Ergül ve MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen, müzik “Meslek Onur Ödülü” kazandı.

Recep Ergül, takdim edilen ödül hakkında “Sanatçılar ödüllendirilirken, meslek birliklerinin de unutulmaması çok değerli. Bu bizim için bir ilk.” dedi. Bu sözler müzik anlamında törenler düzenleyen, sanatçıların ve eser sahiplerinin haklarını koruyan, takipçisi olan bir meslek birliklerini anmayan organizasyonlara “kapak” gibiydi…

Burhan Şeşen ise“Türkiye’de müzik gazeteciliği ciddi bir değişim içinde. Müzikonair, bu alanda önemli bir misyon üstleniyor. Bu ödül almak benim için büyük bir onur.”örnek olarak görüyorum…

Aktivist-gazeteci ve Business Channel Türk TV’nin Ceo su Seyhan Soylu da “Uluslararası Röportaj Özel Ödülü”nü alırken yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Müzik başka bir yere evriliyor. Müzikonair çok başarılı bir şeye imza atıyor. Buz dağının aslında ucunu görüyoruz. Meslek birliklerini buraya davet etmişler. Mesam gibi bende üyesiyim kurumu davet etmek sektör için çok önemli. Başka bir müzik ödül gecelerine davet edilmiyorlar. Tabii ki sektöre yön veriyorlar. Bu ödülü onurla gururla kabul ediyorum, bu ödül gecesine katılan herkesi tebrik ediyorum. Umarım süreklilik adına müzikonair’in bu başarısı daim olursunuz. Teşekkür ederim her şey gönlünüzce olsun.”

ÖDÜL ALANLAR

Ödül alan isimler şöyle;

Ferdi Tayfur Anma Plaketleri:

Aydoğan Tayfur, Ufuk Beydemir, Özcan Beylan

En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı: Ersay Üner

En İyi Erkek Şarkıcı: Siyam

En İyi Düşünce ve Kalem Onur Ödülü: Enver Aysever

En İyi Show Programı: Hayrettin & Av. Erkan Yalçın

Meslek Onur Ödülü: MESAM – Recep Ergül

Meslek Onur Ödülü: MÜYORBİR – Burhan Şeşen

En İyi YouTube Müzik Kanalı: Müzik Play – Deniz Erdem

En İyi Magazin Programı: Magazin D – Timuçin Güner

En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı: Ekin Uzunlar

En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı: Salman Tin

En İyi Orkestra: Behzat Gerçeker – Enbe Orkestrası

Meslekte 30. Yıl Özel Ödülü: Latif Doğan

En İyi Sanat ve Stil Programı: Ece Sükan

En İyi Karadeniz Müziği Sanatçısı: Davut Güloğlu

En İyi Kadın Yorumcu: Elif Buse Doğan

En İyi Haftasonu Ana Haber Sunucusu: Merve Dinçkol

Uluslararası Röportaj Özel Ödülü: Seyhan Soylu

En İyi Sosyal Medya Fenomeni: Cellat

En İyi Alternatif Rock Müziği Sanatçısı: Ufuk Beydemir

En İyi Slow Şarkı: Nahide Babashlı – Söz Verdim

En İyi Aktüel TV Programı: Aslı Özkaya – Star TV

En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı: Gülgökçe Korkmaz

En İyi YouTube Programı: Ceyhun Yılmaz & Kupacı Sevil

En İyi Sunucu: Bircan Bali

En İyi Erkek Arabesk Müziği Sanatçısı: Fatih Bulut

Müzikal Başarı ve İlham Ödülü: Seda Üren

En İyi Geri Dönüş Yapan Sanatçı: Melissa

En İyi Söz Yazarı: Aşkın Tuna

En İyi Ana Haber Sunucusu: Pınar Ersoy Erbaş

En İyi Sabah Haber Programı: Tahir Sarıkaya – Uyan Türkiyem – Beyaz TV

En İyi Haftasonu Programı: Ela Rumeysa Cebeci – Habertürk TV

En İyi Haber Muhabiri: İbrahim Konar – Kanal D

En İyi Çıkış Yapan Sahne Performans Sanatçısı: Osman Öztekin

En İyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı: Onur Akay

Meslekte 40. Yıl Özel Ödülü: Erhan Konuk

En İyi Çıkış Yapan Rap Müzik Sanatçısı: Mehmet Çelik

En İyi Çıkış Yapan Prodüksiyon Firması: Baki Turan Films

Gelecek Vaadeden Şarkıcı: Nazire İlbasan

Gelecek Vaadeden Alternatif Pop Şarkıcısı: Kyle İnan

En Etkili Marka Destekçisi: Promored Promosyon

Psikoterapide Mükemmelliyet Ödülü: Serap Güven

En İyi Oyun Havası Şarkısı: Sema Bilmez – Versene

En İyi TV Program Sunucusu: Balçiçek İlter

En İyi Bölgesel Radyo: Zonguldak Ereğli FM

En İyi Bölgesel Radyo: Malatya Radyo Ömür

En İyi Yerel Radyo: Aydın Maraton FM

En İyi Yerel Radyo Programcısı: Maxi Show – Zonguldak Radyo Kulüp

En İyi Organizasyon Ajansı: Luna Medya & Ratel Medya