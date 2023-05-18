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Yerli ve milli sistemlerle donatılan F-16’lar, Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi

Yerli ve milli sistemlerle donatılan F-16’lar, Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Mayıs 2023 - 15:34

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Özgür Projesi kapsamında aviyonik modernizasyonu yapılan ilk F-16 uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Savunma sanayimizin yerli ve milli sistemlerle ÖZGÜR’leştirdiği ilk F-16’larımızı teslim ettik. Bundan sonra F-16’larımız çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetleri’mizin hizmetine devam edecek. Türkiye Yüzyılı’na armağan olsun” dedi.

’2040 YILINA KADAR ETKİN KULLANIM SAĞLANACAK’

Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise F-16’ların hiç olmadığı kadar milli, yerli ve özgür olduğu belirtilerek, “Uzun yıllardır envanterimizde bulunan ve etkin olarak kullanılan F-16’larımızın yapısal ve aviyonik modernizasyonlarını milli ve yerli olarak yapabilmekteyiz. Başkanlığımız tarafından yürütülen F-16 Yapısal İyileştirme Projesi ile envantere ilk giren F-16 Blok-30 uçaklarımızın yapısal ömrü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarılmaktadır. Söz konusu proje, F-16 Blok-40/50 uçaklarımıza da uygulanacak olup, bu sayede uçaklarımızın yapısal olarak 2040’lı yıllara kadar etkin olarak kullanılması sağlanacaktır. Ayrıca yapısal iyileştirmelerin yanı sıra uçaklarımıza milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetler entegre edilmektedir. Bu sayede uçaklarımızın Viper seviyesine ulaşması sağlanacak olup, özellikle görev bilgisayarımız milli olduğu için savunma sanayimiz tarafından geliştirilen ve geliştirilecek tüm teknolojik kabiliyetler uçaklarımıza entegre edilebilecektir. F-16 Blok-30 uçaklarımıza uygulanmaya başlayan modernizasyonlar, F-16 Blok 40/50 uçaklarımıza da uygulanacaktır” denildi.

’UÇAKTAN MİLLİ MÜHİMMAT ATILACAK’

Proje kapsamında milli mühimmat ve füzelerin de milli görev bilgisayarı ve milli radar ile beraber uçaklardan atılabileceği vurgulanarak, “Bu kapsamda, ilk aşama olan Milli Görev Bilgisayarı geliştirilmesi aşaması tamamlanmış olup ikinci aşamada; Milli AESA Burun Radarı, Milli Elektronik Harp Süiti, F-16 Radar Kesit Alanı Azaltım Projesi, Milli Atalatsel Navigasyon Cihazı, Milli Çok Bantlı Sayısal Telsiz, Milli Data Link, Milli Dost Düşman Tanıma Sistemi, Kaska Monteli Gösterge Sistemi, Milli Uçuş Kontrol Bilgisayarı Geliştirme Projesi kabiliyetleri de uçaklarımıza entegre edilecektir. Aviyonik kabiliyetlerin yanı sıra uçaklarımıza Milli Görev Bilgisayarı sayesinde milli mühimmat ve füzelerimiz doğrudan entegre edilebilecektir. Yurt dışından çeşitli nedenlerle tedarik edilemeyen veya tedariklerin sorun çıkarılan füze ve mühimmatları, bugün savunma sanayimizde üretebildiğimiz gibi geliştirdiğimiz yazılımlar ile F-16’larımıza da entegre edebilmekteyiz. Gökdoğan, Bozdoğan, Gökhan, Akbaba, SOM, TEBER-82, Gezgin, Atmaca, Akbaba, Hassas Güdüm Kiti/Kanatlı Güdüm Kiti/Lazer Güdüm Kiti, Minyatür Bomba tüm bu mühimmat ve füzelere ilave olarak milli olarak geliştirilen harici podlarımızı da uçaklarımıza entegre edebilmekteyiz” ifadelerine yer verildi.

’ÇOK DAHA İLERİ KABİLİYETLERE SAHİP’

Ayrıca F-16 uçaklarının milli haberleşme sistemleri ile; İHA’lar, SİHA’lar, diğer uçaklar ile kara ve deniz platform ve unsurları ile iletişim kurabileceği belirtilerek, şöyle denildi:

“Milli AESA Radar ve Milli Dost Düşman Tanıma sistemi ile uçaklarımızın harekat sahasında üstünlük elde edeceği aşikardır. Türkiye’nin ithal etmekte zorlandığı ve ambargo uygulanacağı belirtilen kritik alt sistemlerden bir tanesi olan ’ortak açıklıklı hedefleme sistemi CATS’ tasarım ve geliştirmesi ülke kaynaklarımızla gerçekleştirilerek yerlileştirilmiştir. CATS, İHA, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan, yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemidir. Özellikle son yıllarda yaşanan siyasi ve askeri gelişmeler, uçaklarımızda yurt dışına bağımlı olmamamız gerektiğinin önemini kat ve kat artırmıştır. Bu açıdan Özgür Projesi’ni bir modernizasyon projesinden çok bir zorunluluk olarak değerlendirmek uygun olacaktır. Bundan sonra F-16’larımız çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetleri’mizin hizmetine devam edecekler.”

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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